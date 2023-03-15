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Интерфакс-АВН

Лавров видит в продвижении инфраструктуры НАТО в Азии почву для многолетней конфронтации в регионе

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Продвижение инфраструктуры НАТО в Азию, а также создание оборонного союза АУКУС (США-Великобритания-Австралия) закладывают почву для конфронтации на долгие годы вперед, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа АУКУС, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию, делает очень серьезную заявку на конфронтацию на долгие-долгие годы", - сказал он во вторник, выступая на съезде Международного движения русофилов в Москве.

По словам министра, он не представляет, "как великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек, как, к огромному сожалению, взял Европейский Союз и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских наших коллег".

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Страны
Австpалия
Великобритания
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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