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ТАСС

Госдеп не подтвердил данные СМИ о поставках Россией американских вооружений в Иран

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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс заверил в отсутствии "заслуживающих доверия свидетельств того, что военная помощь", предоставляемая "украинским партнерам, поступала другим сторонам"

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Администрация США не может подтвердить информацию СМИ, согласно которой российская сторона якобы передает захваченные на Украине американские вооружения в Иран. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Что касается вооружений, которые, как сообщалось, были захвачены. Я видел эти сообщения. Я не могу подтвердить эти сообщения", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста. Прайс заверил, что американская сторона не видела "заслуживающих доверия свидетельств того, что военная помощь", предоставляемая "украинским партнерам, поступала другим сторонам". 

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Страны
Иран
Россия
США
Украина
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