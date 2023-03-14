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Военное обозрение

Завершающие обучение в Германии украинские экипажи готовятся к возвращению на Украину вместе с танками Leopard 2A6

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские танкисты, направленные в Германию для обучения эксплуатации немецких танков Leopard 2, завершают подготовку и в ближайшее время вернутся на Украину, причем вместе с танками. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания NDR со ссылкой на источники в Бундесвере.

Обучение украинских танкистов на полигонах Германии завершается, представители ВСУ освоили немецкий танк Leopard 2A6 в той мере, какую позволило отведенное на подготовку время. Если обучение немецких танкистов занимает довольно длительное время, то украинских подготовили за месяц с небольшим, о начале обучения сообщалось 13 февраля этого года.

Как ранее сообщали в Бундесвере, украинцев обучают только основам управления танками, поскольку на все остальное время просто нет, Киев торопит союзников, стремясь как можно быстрее ввести танки в бой. Так что в ближайшее время 18 танков Leopard 2A6 с украинскими экипажами отправятся на Украину, точные сроки не называются.

Подготовка украинских экипажей велась на полигоне Берген-Хоне в районе Целле в земле Нижняя Саксония на севере Германии. Кроме вождения, также отрабатывалась стрельба, а вот с техническим обслуживанием танков все намного сложнее, за месяц украинцев обучили лишь элементарным действиям и мелкому ремонту.

13 марта танкисты провели стрельбы на военном полигоне Берген в районе Целле. (...) обучение позволило солдатам вести огонь с использованием современных систем вооружения танков Leopad 2A6

- заявил начальник школы танковых войск Бьерн Шульц.

Как ранее сообщалось, кроме танков Германия предоставит Киеву техническое обеспечение передаваемой бронетехники и боеприпасы.

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-2
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