Песков: пока нет никаких предпосылок для перехода ситуации вокруг Украины в мирное русло

Пресс-секретарь президента России не согласился с бывшим главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, который заявил, что Западу следует задуматься о мирном процессе на Украине и создать контактную группу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Кремль пока не видит предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло.

"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не согласился с бывшим главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, который считает, что Западу следует задуматься о мирном процессе на Украине и создать контактную группу. "Нет, мы так не думаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли Кремль верными такие предложения для стран Запада.