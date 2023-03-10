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ТАСС

В МИД Венгрии заявили, что конфликт на Украине может ускорить процесс расширения ЕС

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

По словам главы ведомства Петера Сийярто, Будапешт поддерживает скорейшее вступление балканских стран в Евросоюз

БУДАПЕШТ, 9 марта. /ТАСС/. Конфликт на Украине может ускорить процесс расширения Евросоюза и присоединения к нему государств Западных Балкан. Такое мнение выразил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая в Будапеште на Балканском форуме, организованном Институтом иностранных дел и внешнеэкономических связей.

"Европейский союз должен сейчас собраться с силами, потому что война [на Украине] ослабляет нас, мы можем сделать это путем расширения", - сказал Сийярто, подтвердив, что Венгрия поддерживает скорейшее вступление балканских стран в ЕС. Министр обвинил Брюссель в лицемерии в связи с затягиванием этого процесса.

В международной конференции в Будапеште приняли участие руководители МИД Сербии, Северной Македонии и Албании, а также высокий представитель ООН в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт. 

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