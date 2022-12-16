Войти
ИноСМИ

ЕС должен "спасти" Балканы от России и Китая

173
0
0
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Politico: в ЕС опасаются, что Россия и Китай могут использовать Балканы против Запада

Европейские лидеры должны воспользоваться геополитической ситуацией и пересмотреть интеграцию шести маленьких стран Западных Балкан в Евросоюз, пишет Politico. Автор статьи опасается, что Россия и Китай могут использовать неразрешенные споры в регионе против Запада.

Пол Тейлор (Paul Taylor)

Реалистичные перспективы на их вступление в ЕС чрезвычайно важны, чтобы держать Путина и Китай подальше от Юго-Восточной Европы.

Спецоперация России на Украине, наконец, заставила ЕС осознать стратегическую важность Западных Балкан и вероятность того, что Москва использует неразрешённые споры в регионе против Запада.

Теперь европейские лидеры должны воспользоваться геополитическим моментом и пересмотреть интеграцию в ЕС шести маленьких, экономически слабых государств с общим населением менее 18 миллионов или быть готовыми к тому, что Россия и Китай используют их в своих силовых играх.

Несмотря на глубокое разочарование в медленных темпах продвижения процесса с тех пор, как ЕС официально заявил о перспективах членства балканских стран в 2003 году, вступление в него по-прежнему остаётся лучшим решением, которое только себе можно представить — не только для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, но и для всей остальной Европы.

Если ЕС продолжит держать эти страны на расстоянии вытянутой руки, то они могут сблизиться с Россией, либо появится зона неприсоединившихся нелиберальных государств от Венгрии до Турции, или, что ещё хуже, закрутится спираль нового вооружённого конфликта с ядовитой смесью организованной преступности и миграции, которую будут использовать как оружие.

В некоторых административных центрах Западной Европы, в частности, в Париже и Гааге, где сильнее чувствуется усталость от расширения ЕС, самонадеянно полагают, что статус-кво можно контролировать, и он не представляет серьёзной угрозы европейской безопасности. Безусловно, после ужасов 1990-х люди на Западных Балканах устали от войны.

Кажется, что ситуация под контролем, но так не может длиться вечно. Нет никаких гарантий того, что неразрешённые конфликты в Боснии или между Косово и Сербией останутся замороженными, и лишь иногда будут происходить небольшие вспышки агрессии, или что локальное политическое насилие не обострится, что привлечёт внимание внешних игроков и спровоцирует новый наплыв беженцев и потоки оружия и наркотиков в Европу. Недавние столкновения из-за автомобильных номеров для косовских сербов показали, как одна маленькая искра может зажечь сухой трут.

После начала операции российского президента Владимира Путина на Украине у многих людей на Балканах нервы на пределе: среди пророссийских сербов растут ультранационалистические настроения, а в памяти тех, кто пережил Югославские войны в 1990-х, всплывают смерти и разрушения.

Москва пытается разжечь православно-славянский национализм и использует разногласия везде где только можно. Она поддержала лидера боснийских сербов Милорада Додика, угрожающего отделиться от Боснии и Герцеговины, и распространяла дезинформацию, чтобы усилить враждебность косовских сербов к правительству Приштины.

Китай, со своей стороны, занимался в основном экономическими вложениями и в погоне за амбициозными инфраструктурными и оборонными проектами взаимодействовал с местными лидерами в формате 14+1 в рамках инициативы "Один пояс — один путь". По отношению к Западным Балканам Пекин следует примеру России в Совете Безопасности ООН и использует свою финансовую мощь с тем, чтобы отговорить балканские страны от поддержки критически важных резолюций по нарушению прав человека в Синьцзяне и Гонконге.

Проправительственные сербские СМИ транслируют российскую версию конфликта на Украине, а принадлежащие Москве медиа вносят свою лепту в антикосовскую военную истерию. Россия и Китай помогли Сербии вооружиться. Кремль также обладает мощным энергетическим рычагом: Сербия получает 80% газа из России, а Босния и Герцеговина зависит от неё на все 100%. Отчасти из-за этого Сербия отказалась присоединиться к санкциям ЕС против России, чем вызвала раздражение в Брюсселе.

В балканских странах, за исключением Сербии, широко распространено общественное стремление вступить в ЕС. Так что, с учётом этого факта, у ЕС есть рычаги помощнее, которыми он может долго пользоваться, если, конечно, захочет. Однако Франция и Нидерланды находятся в числе главных противников расширения, в основном из-за опасений по поводу миграции и организованной преступности.

Греция и Болгария долгое время препятствовали бывшей югославской республике Македонии в получении статуса кандидата на вступление в ЕС и НАТО, требуя изменить название страны или согласиться с нарративом Софии о её истории и болгарском меньшинстве.

Даже после того, как в 2018 году страна согласилась переименовать себя в Северную Македонию, Франция наложила вето на переговоры со Скопье и Албанией, потребовав провести реформы процесса вступления, чтобы включить в него принцип обратимости в случае несоблюдения требований. Переговоры в итоге начались в июле, но Северная Македония ещё должна изменить свою конституцию в следующем году и включить в неё согласованные с Болгарией условия, что в данном случае является политической ловушкой, поскольку в правительстве отсутствует квалифицированное большинство.

Когда лидеры ЕС бросились в июне предоставлять Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ответ на российскую агрессию, элиты на Западных Балканах по понятной причине испугались, что их страны будут отброшены ещё дальше в очереди на членство. Когда немецкий канцлер Олаф Шольц потребовал от ЕС изменить систему принятия решений, чтобы лишить стран права вето на санкции и налоговую политику до принятия новых членов, ожидание казалось ещё более долгим.

Итак, что сейчас должен делать ЕС? Во-первых, ему следовало бы проявлять больше политического участия.

В этом году Брюссель начал год лучше, уделив внимание забытому региону. Уже было проведено два саммита ЕС – Западные Балканы, причём один из них впервые прошёл в этом регионе. Помимо этого, был возрождён Берлинский процесс по поддержке региональной экономической интеграции в рамках подготовки к присоединению к единому рынку ЕС. Лидеры Западных Балкан побывали на первом саммите нового Европейского политического сообщества, прошедшем в октябре в Праге и организованном по инициативе французского президента Эммануэля Макрона.

Нужно продолжать взаимодействовать.

Во-вторых, необходимо рассказать о преимуществах вступления и участия.

ЕС должен изменить неудобный процесс вступления, чтобы лучше распределять финансовые и рыночные привилегии членства по мере того, как кандидаты реализуют у себя реформы. Сейчас они получают лишь незначительную помощь перед вступлением.

ЕС должен приглашать министров региона на неформальные встречи совета по касающимся всех вопросам. Это должно побудить страны Западных Балкан избрать наблюдателей на выборы в Европарламент в 2024 году, чтобы у них была возможность высказаться, если не повлиять, на законотворчество в ЕС.

Конечно, основную часть тяжёлой работы должны проделать сами страны-кандидаты, многие из которых далеки от соблюдения базовых условий демократии, верховенства закона, свободы слова и борьбы с коррупцией, чтобы претендовать на членство.

И опять же, мы сталкиваемся с проблемой курицы и яйца. С чего бы балканским политикам принимать такие болезненные реформы, которые могут ослабить их власть и уменьшить их средства, ради такой далёкой и неопределённой перспективы? ЕС нужно будет усерднее работать, начиная с низов: поддерживать гражданское общество, женские организации и малый бизнес, как двигатели изменений, и при этом давать стимулы и оказывать давление сверху.

В такой геополитический момент ЕС просто не может позволить себе оставить регион один на один со своими проблемами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
БиГ
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Китай
Македония
Молдавия
Нидерланды
Россия
Сербия
Турция
Украина
Франция
Черногория
Югославия
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
10.08.2020
Le Point (Франция): Балканы — театр российского оппортунизма
11.12.2019
Макрон произнес вслух то, что стыдились сказать другие: Россия не исчезнет, нам придется договариваться (Gazeta Wyborcza, Польша)
25.03.2019
Пиррова победа НАТО
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 06:00
  • 39795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.12 04:06
  • 81
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 16.12 02:42
  • 1
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 15.12 21:58
  • 4
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 15.12 21:56
  • 4
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 15.12 20:53
  • 1
Bloomberg: США вводят санкции против 30 китайских высокотехнологичных компаний, чтобы сдержать военный потенциал КНР
  • 15.12 18:00
  • 1
«Пытается прорваться пехота, но не получается у них»
  • 15.12 17:59
  • 1
Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке
  • 15.12 17:59
  • 1
Саратовская область и ФПИ будут вместе развивать высокотехнологичные оборонные проекты
  • 15.12 15:24
  • 0
Пока Анджей Дуда тратит миллиарды на оружие, поляки, чтобы выжить, вынуждены воровать продукты в магазинах
  • 15.12 13:37
  • 3
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 15.12 13:30
  • 1
Данные объективного контроля: за время использования натовского оружия по ДНР и ЛНР выпущено 700 ракет РСЗО Himars
  • 15.12 13:26
  • 1
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 15.12 13:11
  • 2327
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности