ЕС должен "спасти" Балканы от России и Китая

Politico: в ЕС опасаются, что Россия и Китай могут использовать Балканы против Запада

Европейские лидеры должны воспользоваться геополитической ситуацией и пересмотреть интеграцию шести маленьких стран Западных Балкан в Евросоюз, пишет Politico. Автор статьи опасается, что Россия и Китай могут использовать неразрешенные споры в регионе против Запада.

Пол Тейлор (Paul Taylor)

Реалистичные перспективы на их вступление в ЕС чрезвычайно важны, чтобы держать Путина и Китай подальше от Юго-Восточной Европы.

Спецоперация России на Украине, наконец, заставила ЕС осознать стратегическую важность Западных Балкан и вероятность того, что Москва использует неразрешённые споры в регионе против Запада.

Теперь европейские лидеры должны воспользоваться геополитическим моментом и пересмотреть интеграцию в ЕС шести маленьких, экономически слабых государств с общим населением менее 18 миллионов или быть готовыми к тому, что Россия и Китай используют их в своих силовых играх.

Несмотря на глубокое разочарование в медленных темпах продвижения процесса с тех пор, как ЕС официально заявил о перспективах членства балканских стран в 2003 году, вступление в него по-прежнему остаётся лучшим решением, которое только себе можно представить — не только для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, но и для всей остальной Европы.

Если ЕС продолжит держать эти страны на расстоянии вытянутой руки, то они могут сблизиться с Россией, либо появится зона неприсоединившихся нелиберальных государств от Венгрии до Турции, или, что ещё хуже, закрутится спираль нового вооружённого конфликта с ядовитой смесью организованной преступности и миграции, которую будут использовать как оружие.

В некоторых административных центрах Западной Европы, в частности, в Париже и Гааге, где сильнее чувствуется усталость от расширения ЕС, самонадеянно полагают, что статус-кво можно контролировать, и он не представляет серьёзной угрозы европейской безопасности. Безусловно, после ужасов 1990-х люди на Западных Балканах устали от войны.

Кажется, что ситуация под контролем, но так не может длиться вечно. Нет никаких гарантий того, что неразрешённые конфликты в Боснии или между Косово и Сербией останутся замороженными, и лишь иногда будут происходить небольшие вспышки агрессии, или что локальное политическое насилие не обострится, что привлечёт внимание внешних игроков и спровоцирует новый наплыв беженцев и потоки оружия и наркотиков в Европу. Недавние столкновения из-за автомобильных номеров для косовских сербов показали, как одна маленькая искра может зажечь сухой трут.

После начала операции российского президента Владимира Путина на Украине у многих людей на Балканах нервы на пределе: среди пророссийских сербов растут ультранационалистические настроения, а в памяти тех, кто пережил Югославские войны в 1990-х, всплывают смерти и разрушения.

Москва пытается разжечь православно-славянский национализм и использует разногласия везде где только можно. Она поддержала лидера боснийских сербов Милорада Додика, угрожающего отделиться от Боснии и Герцеговины, и распространяла дезинформацию, чтобы усилить враждебность косовских сербов к правительству Приштины.

Китай, со своей стороны, занимался в основном экономическими вложениями и в погоне за амбициозными инфраструктурными и оборонными проектами взаимодействовал с местными лидерами в формате 14+1 в рамках инициативы "Один пояс — один путь". По отношению к Западным Балканам Пекин следует примеру России в Совете Безопасности ООН и использует свою финансовую мощь с тем, чтобы отговорить балканские страны от поддержки критически важных резолюций по нарушению прав человека в Синьцзяне и Гонконге.

Проправительственные сербские СМИ транслируют российскую версию конфликта на Украине, а принадлежащие Москве медиа вносят свою лепту в антикосовскую военную истерию. Россия и Китай помогли Сербии вооружиться. Кремль также обладает мощным энергетическим рычагом: Сербия получает 80% газа из России, а Босния и Герцеговина зависит от неё на все 100%. Отчасти из-за этого Сербия отказалась присоединиться к санкциям ЕС против России, чем вызвала раздражение в Брюсселе.

В балканских странах, за исключением Сербии, широко распространено общественное стремление вступить в ЕС. Так что, с учётом этого факта, у ЕС есть рычаги помощнее, которыми он может долго пользоваться, если, конечно, захочет. Однако Франция и Нидерланды находятся в числе главных противников расширения, в основном из-за опасений по поводу миграции и организованной преступности.

Греция и Болгария долгое время препятствовали бывшей югославской республике Македонии в получении статуса кандидата на вступление в ЕС и НАТО, требуя изменить название страны или согласиться с нарративом Софии о её истории и болгарском меньшинстве.

Даже после того, как в 2018 году страна согласилась переименовать себя в Северную Македонию, Франция наложила вето на переговоры со Скопье и Албанией, потребовав провести реформы процесса вступления, чтобы включить в него принцип обратимости в случае несоблюдения требований. Переговоры в итоге начались в июле, но Северная Македония ещё должна изменить свою конституцию в следующем году и включить в неё согласованные с Болгарией условия, что в данном случае является политической ловушкой, поскольку в правительстве отсутствует квалифицированное большинство.

Когда лидеры ЕС бросились в июне предоставлять Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ответ на российскую агрессию, элиты на Западных Балканах по понятной причине испугались, что их страны будут отброшены ещё дальше в очереди на членство. Когда немецкий канцлер Олаф Шольц потребовал от ЕС изменить систему принятия решений, чтобы лишить стран права вето на санкции и налоговую политику до принятия новых членов, ожидание казалось ещё более долгим.

Итак, что сейчас должен делать ЕС? Во-первых, ему следовало бы проявлять больше политического участия.

В этом году Брюссель начал год лучше, уделив внимание забытому региону. Уже было проведено два саммита ЕС – Западные Балканы, причём один из них впервые прошёл в этом регионе. Помимо этого, был возрождён Берлинский процесс по поддержке региональной экономической интеграции в рамках подготовки к присоединению к единому рынку ЕС. Лидеры Западных Балкан побывали на первом саммите нового Европейского политического сообщества, прошедшем в октябре в Праге и организованном по инициативе французского президента Эммануэля Макрона.

Нужно продолжать взаимодействовать.

Во-вторых, необходимо рассказать о преимуществах вступления и участия.

ЕС должен изменить неудобный процесс вступления, чтобы лучше распределять финансовые и рыночные привилегии членства по мере того, как кандидаты реализуют у себя реформы. Сейчас они получают лишь незначительную помощь перед вступлением.

ЕС должен приглашать министров региона на неформальные встречи совета по касающимся всех вопросам. Это должно побудить страны Западных Балкан избрать наблюдателей на выборы в Европарламент в 2024 году, чтобы у них была возможность высказаться, если не повлиять, на законотворчество в ЕС.

Конечно, основную часть тяжёлой работы должны проделать сами страны-кандидаты, многие из которых далеки от соблюдения базовых условий демократии, верховенства закона, свободы слова и борьбы с коррупцией, чтобы претендовать на членство.

И опять же, мы сталкиваемся с проблемой курицы и яйца. С чего бы балканским политикам принимать такие болезненные реформы, которые могут ослабить их власть и уменьшить их средства, ради такой далёкой и неопределённой перспективы? ЕС нужно будет усерднее работать, начиная с низов: поддерживать гражданское общество, женские организации и малый бизнес, как двигатели изменений, и при этом давать стимулы и оказывать давление сверху.

В такой геополитический момент ЕС просто не может позволить себе оставить регион один на один со своими проблемами.