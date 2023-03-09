В Крыму связали безопасность России с лишением Киева выхода к Черному морю

Глава парламента Крыма связал безопасность России с лишением Украины выхода к Черному морю

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина должна быть лишена выхода к Черному морю – это может дать гарантии безопасности Крыму и новым регионам РФ.

"Мы не знаем конкретных планов спецоперации. Все, что озвучено - это денацификация и демилитаризация. Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Чёрному морю будет неполной. Никакой другой вариант не даст гарантированной безопасности ни нам, ни новым регионам РФ", - сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, другой разделительный рубеж - река Днепр.

"Но на обоих берегах реки расположено несколько больших городов: Запорожье, Днепропетровск, тот же Киев. Резать эти агломерации демаркационными линиями - не наш метод. А значит все эти города надо забирать. Таким образом, намечается линия "Киев - Одесса", к востоку от которой мы никому ничего оставлять не имеем права. А дальше как получится", - подчеркнул Константинов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов о принятии их в состав России.