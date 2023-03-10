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В Приднестровье назревает новый кризис

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Здание Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье
Здание Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье.
Источник изображения: © AP Photo / Bela Szandelszky

Responsible Statecraft: кто заинтересован в обострении кризиса в Приднестровье

Конфликт на Украине теснит российских "миротворцев" в Приднестровье. Если и дальше закрывать на это глаза, это чревато новым этническим конфликтом, пишет Responsible Statecraft.

Быть может, следующий конфликт на постсоветском пространстве вспыхнет в отколовшемся от Молдавии непризнанном Приднестровье.

Небольшой контингент (порядка 1 500 человек) российских "миротворцев" и других войск, защищал регион с 1990-х, но сейчас оказался в стратегически безвыходном положении — он отрезан от России враждебной Украиной и отчаянно уступает по численности украинской армии. Летом 2022 года Молдавия заблокировала ротацию новых российских миротворцев в Приднестровье, а премьер-министр страны Дорин Речан призвал российские войска изгнать.

Однако наступление украинских или молдавских войск на российский гарнизон может спровоцировать серьезную эскалацию со стороны Москвы в других местах, хотя чтобы быстро поставить его регион на колени, хватит и экономической блокады. Опасность приднестровской проблемы выявила серия недавних событий: взрывы в столице Тирасполе, утверждения Москвы, будто Украина планирует против непризнанной республики военные действия и заявления Киева и Кишинева о якобы российском заговоре с целью спровоцировать государственный переворот с участием пророссийского элемента в самой Молдавии.

Как и во многих других постимперских спорах, предыстория приднестровского вопроса необычайно сложна. Географически нынешнее Приднестровье — часть Молдавской ССР к востоку от реки Днепр (так в оригинале, прим. перев.). Это узкий язык площадью 4 163 квадратных километров. Протяженностью он достигает 400 километров, но шириной едва превышает 40. Его население в 475 000 человек на 29% состоит из русских, на 28% из ромыноязычных молдаван и 23% украинцев. Остальная часть приходится на болгар и представителей других народов, поселившихся здесь еще во времена Российской империи.

В начале Нового времени регион населяли главным образом присягнувшие османскому султану тюркские кочевники. В 1812 году Российская империя отвоевала у османов румыноязычную территорию нынешней Молдавии и превратила ее в свою провинцию под названием Бессарабия. Однако нынешнее Приднестровье оказалось разделено между соседними Херсонской и Подольской губерниями, преимущественно украиноязычными. Когда Российская империя рухнула в Первую мировую, Бессарабию захватила Румыния, однако нынешнее Приднестровье попало под советскую власть и влилось в Молдавскую автономную социалистическую республику в составе Украины.

В 1940 году по пакту Молотова-Риббентропа Сталин вернул Молдавию и присоединил к ней основную часть молдавской автономии — так получилась Молдавская ССР, где большинство населения составляли румыноязычные молдаване. В составе Молдавии Приднестровье выделялось как этнически, так и социально-экономически. Этот промышленно более развитый край привлекал трудовых переселенцев из России и Украины. Как и в других индустриальных регионах Советского Союза, большинство населения говорило по-русски.

Когда в 1990-91 годах Советский Союз начал сыпаться, в Приднестровье наблюдался всплеск агитации за отделение от Молдавии и возврат к существовавшей до 1940 года автономии. Отмечалось что местное население, как и русскоязычных крымчан, никогда не спрашивали, какую из советских республик они предпочитают.

Опираясь на собственные визиты в регион в качестве журналиста британских СМИ в 1990-е, а также сторонние опросы, могу сказать, что многие местные жители опасались не только этнической дискриминации со стороны молдаван, но перспективы, что Молдавия проголосует за присоединение к Румынии, после чего русскоязычное население Приднестровья превратится в крошечное и фактически бесправное меньшинство. Эти страхи усердно разжигал КГБ, пытаясь не допустить независимость Молдавии.

В результате в первой половине 1992 года между Молдавией и приднестровскими сепаратистами (при поддержке отдельных элементов бывшей советской армии) разразился непродолжительный конфликт. Он унес примерно 700 жизней и прекратился благодаря вмешательству российских миротворцев. С тех пор между Молдавией и Приднестровьем царит перемирие, насилие крайне незначительно, а торговля процветает.

Никем официально не признанное (даже Россией), Приднестровье выжило благодаря полулегальной торговле и российским дотациям (включая бесплатный газ, который, как ни ни парадоксально, исправно поступает через Украину). Россия ухватилась за приднестровскую проблему и воспротивилась шагам Молдовы к членству в Европейском союзе и НАТО.

У власти в Молдавии сменяют друг друга пророссийские партии и прозападные. Возможно, отчасти поэтому мнения молдаван к соседней Румынии разделились: в частном порядке многие считают, что Молдавия вновь должна стать ее частью.

В начале российской спецоперации на Украине российские войска попытались пройти через юг Украины. В случае успеха это позволило бы им занять Приднестровье, однако они потерпели сокрушительное поражение под Вознесенском. А в начале ноября 2022 года Россия отступила от Херсона, своего единственного плацдарма к западу от Днепра.

Если не брать в расчет полный крах украинской армии (что крайне маловероятно), укрепить Приднестровье Россия никак не сможет.

На первый взгляд может показаться, что едва ли Россия захочет разжигать новый кризис в регионе, который все равно не сможет защитить. Кроме того, вопреки предупреждениям Киева, угрожать Украине с запада небольшие российские силы в Приднестровье больше не в состоянии. Да и пока что Россия для этого не предприняла никаких шагов — даже в начале конфликта, когда российские войска на юге стремительно продвигались вперед.

С другой стороны, отдельные элементы как в Молдавии, так и на Украине наверняка почуют шанс решить приднестровский вопрос силой, тем самым нанеся России унизительное поражение и открыв Кишиневу путь к членству в НАТО.

Если такого рода амбиции и впрямь существуют, Вашингтону ни в коем случае не следует их поощрять. Даже если закрыть глаза на риск российской эскалации в других местах, силовое решение этнических споров Запад поддерживать не должен. Молдавская или украинская победа в Приднестровье станет веским примером для подражания для Грузии, у которой имеются собственные очаги сепаратизма: непризнанные остальным миром Абхазию и Южную Осетию опять же поддерживает Россия.

Стратегически, однако, Абхазия и Южная Осетия разительно отличаются от Приднестровья. Они граничат с Россией и запросто могут рассчитывать на поддержку и подкрепление. В последний раз, когда Грузия пыталась отвоевать Южную Осетию силой (в августе 2008 года), Тбилиси потерпел военную катастрофу. Российской армии ничего не стоило захватить грузинскую столицу и свергнуть правительство, но Путина убедило личное вмешательство тогдашнего президента Франции Николя Саркози. Учитывая резкое ухудшение франко-российских отношений за последний год, маловероятно, что сегодняшнее вмешательство президента Эммануэля Макрона возымеет такой же эффект.

В таком случае перед США встанет выбор пренеприятный и крайне опасный: молча наблюдать, как душат их партнера, или отправить американские войска в Грузию на борьбу с Россией. На Украине этого сценария администрация Байдена попыталась избежать — и пока что это ей удавалось.

В связи с этим Вашингтону следует воздерживаться от любых военных действий против Приднестровья, а также призвать Организацию Объединенных Наций начать переговоры о дипломатическом решении приднестровского спора. Российских миротворцев предстоит заменить нейтральными миротворцами ООН. В прошлом Россия этому сопротивлялась, но теперь ее можно будет убедить, учитывая крайнюю уязвимость ее собственных сил в регионе. Молдавию же и Приднестровье следует подталкивать к созданию конфедерации, где Тирасполь получит полную автономию.

За вывод российских миротворцев придется заплатить договором о нейтралитете по образцу того, по которому советские и западные войска покинули Австрию в 1955 году. Членство в НАТО (равно как и в Организации Договора о коллективной безопасности, где верховодит Россия) будет запрещено. Взамен новой конфедерации будет расчищен путь к членству в Европейском союзе, и это станет значительным стимулом для всех жителей региона.

Анатоль Ливен

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