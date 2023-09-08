"История повторится". Победа России над Украиной была давно предрешена

Украина трижды проигрывала в войнах против России, пишет Yahoo News Japan. Теперь история повторяется. Учитывая коллапс украинской экономики, полную зависимость Киева от Запада и глубокие внутренние противоречия в стране, исход конфликта предрешен: победа ждет Москву, уверен автор статьи.

Если взглянуть на историю, Украина трижды воевала с Россией. В начале XVIII века, во время Северной войны, гетман Мазепа объединился со Швецией и сражался за национальную независимость казачества от России (Полтавская битва).

Затем, во время Русской революции в начале ХХ века, Центральная Рада (парламент) Украины, созданная в Киеве, провозгласила суверенитет и боролась с большевистскими силами нового правительства. Во время Второй мировой войны в Галиции на западе Украины была сформирована "Украинская повстанческая армия"* (УПА*), которая сражалась с Красной армией. Между ними шли ожесточенные бои, каждый раз приводившие к многочисленным жертвам. В конечном счете Киев трижды потерпел поражение от рук Москвы. Теперь история повторится в четвертый раз?

Разница в национальном богатстве и военной мощи

Итак, сможет ли Киев победить Москву? В конце концов, между этими странами лежит слишком большой разрыв в национальной мощи и в силе военной экономики, подкрепленной богатствами (природными ресурсами, технологиями, промышленной производительностью и так далее). Понятно, что Россия в разы превосходит Украину по численности населения, количеству резервистов и мощностям по выпуску оружия.

Экономические санкции, введенные Западом, сперва стали для Москвы шоком, но, что удивительно, спустя шесть месяцев после начала конфликта на Украине российская экономика продемонстрировала высокую устойчивость. Я ясно увидел это, когда посетил столицу этой страны в октябре прошлого года.

Ожидалось, что валовой внутренний продукт (ВВП) России, отражающий состояние государственной экономики, упадет после начала ее спецоперации на Украине сразу на более чем −10%. Но за весь 2022 год снижение составило всего −2,1%. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что показатель в 2023 году станет положительным и что ВВП России вырастет на 1,5%.

Напротив, темпы роста ВВП Украины в 2022 году составили −30,4%, что можно назвать экономическим коллапсом. Более того, разрушение критически важной инфраструктуры, включая связанную с электроснабжением, еще больше ослабило национальную мощь страны за последний год. Европейская комиссия (ЕК) ожидает прироста украинской экономики на 0,6% в 2023 году, но это лишь математическая погрешность на фоне фактически состоявшегося банкротства государства.

Украинский экспорт практически парализован, и в стране еще как-то выживают только торговля, ресторанный бизнес, транспорт и другие отрасли сферы услуг — и то лишь в таких крупных городах, как Киев, Харьков и Одесса.

Большая часть горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, в том числе сталелитейной и угольной, которые составляли "хребет" экономики Украины, была сосредоточена на востоке и юге, то есть на территориях, которые Россия в одностороннем порядке объявила вошедшими в свой состав (указанные земли присоединились к России по итогам законных народных референдумов. — Прим. ИноСМИ), а также в бассейне реки Днепр. При этом немало расположенных там предприятий полуразрушены. Мариупольский металлургический комбинат был уничтожен до основания, как и крупнейший в стране Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. От бомбардировок пострадали также зерновые склады и погрузочные терминалы на берегу Черного моря и Дуная.

Украинские финансы полностью зависят от денежных переводов с Запада

Естественно, что в таких условиях обанкротилось и государство. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, после того, как президент Владимир Зеленский объявил в стране военное положение, реагируя на начало вооруженных действий, правительство "направило почти весь национальный бюджет мирного времени на военные нужды". Считается, что дефицит украинского бюджета составляет от 3 до 4 миллиардов долларов в месяц. Экспорт зерна через Черное море при посредничестве ООН и Турции в какой-то момент давал не более миллиарда долларов в месяц, но сейчас этот процесс застопорился из-за выхода России из зернового соглашения о безопасном проходе судов.

Уже более полутора лет Запад мобилизует программы кредитования международных организаций или предоставляет Киеву прямую двустороннюю финансовую помощь, чтобы покрыть огромный дефицит его бюджета. Новым моментом здесь являются денежные переводы украинским властям. Эти средства используются для поддержания функций правительства и общественных услуг, для оплаты затрат на оборону, для поддержки курса валюты (само собой разумеется, что в указанные переводы включаются и японские дотации).

Помимо всего прочего, у Украины недостаточно оружия. ВСУ не могут сражаться без поставок с Запада. Кстати, в приведенные выше программы кредитования не входит военная помощь США и Европы, в том числе беспрецедентные 43 миллиарда долларов, что были выделены Киеву Вашингтоном. Таким образом, если рассуждать спокойно и беспристрастно, исход украинского конфликта можно было предсказать с самого начала.

И все же, является ли призыв президента Зеленского к своим "союзникам" дать ему больше оружия и новейших истребителей (на этот раз в дополнение к танкам) гарантией вывода упорно воюющей российской армии? Так только кажется на словах.

Для Запада важно...

Так почему же Запад не остановит этот вооруженный конфликт? Даже наоборот, этой весной, спустя целый год после начала боевых действий, США и Европа настойчиво подталкивали Украину к контрнаступлению и в этом контексте приняли решение обеспечить союзнице дополнительные поставки новейших танков и ракет.

Я полагаю, это происходит потому, что Запад твердо вбил себе в голову, что Москве нельзя позволить одержать верх в борьбе против Киева. В мае прошлого года лидеры G7 выступили с онлайн-заявлением по итогам саммита, подчеркнув, что "президент России Владимир Путин не должен выиграть в конфликте на Украине". Цель Вашингтона и ЕС состоит, во-первых, в поддержании принципа "сохранения суверенитета и территориальной целостности" государств, который, по мнению западных лидеров, является основой существующего международного порядка. И во-вторых, они используют текущий кризис, чтобы максимально ослабить национальную мощь России, которая не смогла отказаться от "панрусизма" и в конце концов ввела войска в соседнюю страну.

Перед вышеупомянутой прошлогодней встречей G7 госсекретарь США Блинкен и министр обороны Остин, посетившие Киев в апреле того же года, заявили, что позиция Вашингтона по этому конфликту такова: "Мы хотим ослабить Россию до такой степени, чтобы она не смогла совершить другие подобные акции".

Однако, с другой стороны, Запад и не скрывает своих колебаний по поводу того, чтобы не причинить Москве больше вреда, чем это необходимо. Ведь Россия является крупнейшей в мире ядерной державой наряду с Соединенными Штатами.

Возможно, именно поэтому сообщения американских и европейских СМИ сейчас сосредоточены на ситуации в России. Медийное внимание направлено больше на то, что происходит в этой стране, а не на Украине. Достаточно взглянуть на вал информации о падении курса рубля или недавнее ажиотажное освещение в прессе событий вокруг частной военной компании "Вагнера" и ее основателя Пригожина.

Другими словами, целью Запада на самом деле является не благополучие украинцев как нации, поэтому и поддержка Киева со стороны США и Европы не может длиться вечно. Если союзники перестанут передавать Украине вооружения, народ государства будет плакать последним.

Сейчас намечаются первые робкие шаги по восстановлению Украины, но, если не считать международных институтов, созданных с целью оказания ей помощи, мировой бизнес не торопится выдвигаться в страну, находящуюся в военном положении, в которую время от времени залетают смертоносные ракеты. Пока послевоенное урегулирование еще не входит в перечень тем для активных политических дебатов.

Крах правительства или раскол страны?

Но не это беспокоит меня в текущем конфликте. Украинский народ сейчас, похоже, объединился в своей враждебности к России. Администрация Зеленского не сможет опустить "знамя справедливой борьбы" за взятие занятых противницей территорий. Если она это сделает, то украинское правительство рискует рухнуть в одночасье.

С другой стороны, и президент России Владимир Путин не может позволить себе проиграть. Так что боевые действия на Украине будут продолжаться. Число жертв также вырастет. Как передавала газета New York Times 18 августа, число погибших и раненых солдат в обеих армиях с начала февраля 2022 года уже достигло примерно 500 тысяч человек. На днях мой старый украинский друг, живущий в Дубае, прислал электронное письмо, в котором говорилось, что он хочет отправить как можно больше своих знакомых в какую-нибудь безопасную страну и потому просит моей помощи. Судя по всему, многие украинцы начинают задумываться о том, чтобы покинуть государство до наступления новой зимы без электричества и горячей воды.

Некоторые утверждают, что прекращение огня сейчас позволит России закрепить свой контроль над занятыми ею территориями, что пошатнет сами основы международного сообщества.

Однако еще 30 лет назад, с самого начала, Украина была страной, которая стала независимой, сохраняя глубокие внутренние структурные противоречия. Если нынешний вооруженный конфликт будет продолжаться бесконечно, то еще до начала процесса завершения военных действий, — то есть еще до появления хотя бы абриса мирного урегулирования, — режим Зеленского может быть сильно ослаблен, а внутриполитическая ситуация в стране снова окажется в состоянии хаоса (такой опыт Украина переживала уже много раз за последние 30 лет). Государство может расколоться изнутри. И как, в какой форме тогда Киев будет идти к стабильности?

Но решать это Запад уже не может. Тут слово за самим украинским народом.

Идея существующего миропорядка, который пытается защитить Запад, пошатнулась. Международная политика, разумеется, остается политикой. Но она должна быть тем местом, в котором глобальные игроки ищут компромиссы с существующей действительностью.

Следование принципу формальной "справедливости" не обязательно является единственным решением. Нужно помнить о том, что мы живем в сложные времена.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Автор: Томоаки Ниситани (Tomoaki Nishitani) — японский экономист, политолог. С 2018 года — директор японского Института международной экономики. Работал в японских посольствах в России и на Украине. С 2004 по 2009 год был генеральным директором компании Toyota Motors Russia. В 2012-2018 годах возглавлял компанию Toyota Motors Europe.

Комментарии читателей:

QQQ

А разве это еще не происходит? Разве Москва не побеждает? Просто Запад не хочет этого признавать. Россия плохая, кричат европейские и американские СМИ. Но почему эти медиа никогда не упоминают, что с 2014 года украинское правительство убило в своей стране 14 тысяч человек русского происхождения? И все это в результате спланированных американскими неоконсерваторами, такими как Виктория Нуланд, махинаций и путчей. Москва имеет право защищать русских жителей Украины. Однако даже в таких обстоятельствах Зеленский приобрел супер-роскошную виллу в Египте. Должно быть, заработал много денег на этом конфликте на продажной Украине.

qua

Украине никогда не победить Россию. В ее триумф могут верить только безумные фанаты Киева.

tar

Разумная статья. Сколько бы нас ни пугали Россией, факт остается фактом: она намного сильнее Украины.

haj

Все говорят, что Украина изначально была нестабильной, но это само собой разумеется. Исторически западная часть этой страны находилась под властью Габсбургов, а восточная — под правлением императорской России. До вооруженного восстания 2014 года Восток и Запад в этом государстве были насильственно интегрированы с разными языками, религиями и культурами.

Первоначальная цель Зеленского заключалась в том, чтобы получить членство в НАТО и повторить прецедент в Косово, призвав к военному вмешательству альянса в восточной зоне Украины, изгнав оттуда русскоязычное население в Россию или просто искоренив его. Еще до боевых действий Байден говорил о спонсировании конфликта.

И что оставалось Путину? Позволить Зеленскому исполнить свой план? Вот где истоки текущего кризиса. И ведь Русская Православная Церковь всеми силами поддерживает Путина.

Японцам, островному и моноэтническому народу, это трудно понять.

motomo

Украина победить Россию не может.

nis

Америка дважды сбрасывала атомные бомбы, чтобы победить Японию во Второй мировой войне. Пускай она попробует запустить ядерные ракеты по России, чтобы закончить украинский конфликт. Или Вашингтон боится этого делать, потому что у Москвы есть много своего атомного оружия? Если вы, американцы, использовали ядерную бомбу против Японии, но боитесь применить ее против России, то хотя бы извинитесь перед нами.

har

Да, это правда, что западные державы поддерживают Киев в своих интересах и целях, и это для них естественно. В отношениях между странами не бывает 100%-ной доброй воли. Если вы нам не нужны, мы не будем вам помогать. В данном случае воюют только украинцы.

Может ли Украина иметь хоть какую-то надежду на будущее, учитывая сокращение численности трудоспособного населения из-за таких потерь молодых людей, погибающих на передовой? Нормально ли продолжать получать явно расчетливую помощь со стороны западных стран и опустошать собственное государство, уничтожая своих людей?

Украинскому народу нужно подумать обо всем этом дважды!

qhh

Мысль о том, что Украина может победить Россию, всего лишь иллюзия. Киев никогда не выиграет у Москвы. Вот почему украинцы должны прекратить борьбу. Триггером этого конфликта на 120% является Зеленский. На Украине нет такого понятия, как "справедливость". В России тоже нет абсолютной справедливости, но у Москвы есть причина для битвы с Киевом. Победа России, у которой есть свои мотивы, естественна. Более того, в случае ее триуфма 100% затрат на послевоенное восстановление взятых территорий будет нести Россия. Миру больше не нужно страдать из-за коррумпированной Украины.

pxz

Автор пишет: "Однако еще 30 лет назад, с самого начала, Украина была страной, которая стала независимой, сохраняя глубокие внутренние структурные противоречия. Если нынешний вооруженный конфликт будет продолжаться бесконечно, то еще до начала процесса завершения военных действий, — то есть еще до появления хотя бы абриса мирного урегулирования, — режим Зеленского может быть сильно ослаблен, а внутриполитическая ситуация в стране снова окажется в состоянии хаоса (такой опыт Украина переживала уже много раз за последние 30 лет). Государство может расколоться изнутри. И как, в какой форме тогда Киев будет идти к стабильности?"

Кто-нибудь среди российских и украинских чиновников говорил нам что-либо подобное?

Правильно, нам следует начать рассматривать не присоединение Крыма в 2014 году, а распад Советского Союза в 1991 году и создание Украины. Во время распада СССР Ельцин, чтобы сохранить свою абсолютную власть, развалил страну и спокойно провел свои границы, не договорившись нормально с Киевом. А ведь еще тогда Крым говорил: "Мы — Россия, а не Украина. Если Украина станет независимой, то и мы тоже будем требовать суверенитета". Но властолюбивый Ельцин не прислушался, а теперь мы имеем, что имеем.