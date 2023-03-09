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Накануне одна за другой в западных (американских и немецких) СМИ выходили статьи о том, что к атакам на газопроводы «Северный поток» «причастны украинские диверсанты». В частности, было заявлено о якобы аренде судна, с борта которого «спускались под воду водолазы, чтобы провести диверсию». Водолазы и арендаторы судна, как утверждается, украинцы.

Российские власти, комментируя эти публикации в западной прессе, назвали их скоординированным вбросом.

В МИД России указали на то, что материалы в западных СМИ вышли практически в один день. Это вряд ли можно назвать случайным совпадением. При учёте того, как работают западные либеральные СМИ, этот вариант публикаций выглядит как сознательная координация с той целью, чтобы переключить внимание общественности с реальных виновников взрывов на газопроводах.

Важно отметить, что ранее западные СМИ, вторя политическим деятелям, писали о «вине России» в подрывах своих собственных газопроводов.

Несколько недель назад вышло расследование американского журналиста Сеймура Херша, где он однозначно указывает на теракт, осуществлённый США. После этого в китайских СМИ создали графику, где чётко объяснили, как подрыв газопроводов осуществлялся. Графика демонстрирует, что без специальной техники и возможностей стран НАТО такой подрыв осуществить было просто невозможно.

В Вашингтоне, понимая, что продолжать обвинять Россию в диверсии на газопроводах просто бессмысленно и даже нелепо, решили подключить подконтрольную прессу для раскручивания «украинского следа». Ставка явно на то, что «украинцам можно, так как они ведут войну с Россией». Но такими вбросами причастность американской стороны к теракту на «Северных потоках», что называется, не замылить.