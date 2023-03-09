Войти
Военное обозрение

Российские власти прокомментировали публикации западной прессы об «украинском следе» при подрывах газопроводов «Северный поток»

37
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Накануне одна за другой в западных (американских и немецких) СМИ выходили статьи о том, что к атакам на газопроводы «Северный поток» «причастны украинские диверсанты». В частности, было заявлено о якобы аренде судна, с борта которого «спускались под воду водолазы, чтобы провести диверсию». Водолазы и арендаторы судна, как утверждается, украинцы.

Российские власти, комментируя эти публикации в западной прессе, назвали их скоординированным вбросом.

В МИД России указали на то, что материалы в западных СМИ вышли практически в один день. Это вряд ли можно назвать случайным совпадением. При учёте того, как работают западные либеральные СМИ, этот вариант публикаций выглядит как сознательная координация с той целью, чтобы переключить внимание общественности с реальных виновников взрывов на газопроводах.

Важно отметить, что ранее западные СМИ, вторя политическим деятелям, писали о «вине России» в подрывах своих собственных газопроводов.

Несколько недель назад вышло расследование американского журналиста Сеймура Херша, где он однозначно указывает на теракт, осуществлённый США. После этого в китайских СМИ создали графику, где чётко объяснили, как подрыв газопроводов осуществлялся. Графика демонстрирует, что без специальной техники и возможностей стран НАТО такой подрыв осуществить было просто невозможно.

В Вашингтоне, понимая, что продолжать обвинять Россию в диверсии на газопроводах просто бессмысленно и даже нелепо, решили подключить подконтрольную прессу для раскручивания «украинского следа». Ставка явно на то, что «украинцам можно, так как они ведут войну с Россией». Но такими вбросами причастность американской стороны к теракту на «Северных потоках», что называется, не замылить.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
NATO
Похожие новости
01.03.2023
Крымчане удивили американцев готовностью защищаться от Украины
17.06.2022
Байден объявил о военной помощи Киеву еще на $1 млрд. Что вошло в список
15.06.2021
Российские военные следят за эсминцем Британии и фрегатом Нидерландов в Черном море
04.04.2019
Грушко пообещал симметричный ответ на программы вооружения Европы
18.02.2019
"Не проявляют никакого интереса": Волкер жалуется на Москву
12.11.2018
Деньги на ветер: зачем НАТО бесполезные учения
09.09.2016
Борьба с ДАИШ — предлог для войны с шиитской осью? (Le Huffington Post, Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 01:03
  • 45999
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.03 22:47
  • 2
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое
  • 08.03 13:16
  • 16
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 08.03 12:08
  • 3
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
  • 08.03 11:49
  • 1
Министр обороны РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
  • 08.03 11:28
  • 1
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 08.03 01:40
  • 27
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.03 21:53
  • 2
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 07.03 21:50
  • 2
Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
  • 07.03 21:48
  • 3
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
  • 07.03 18:01
  • 3
С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды
  • 07.03 12:38
  • 32
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"