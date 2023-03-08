Постпред США при ОБСЕ: Вашингтон поддерживает идею сохранения переговорного процесса по Приднестровью в прежнем формате

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Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил о том, что Вашингтон, оказывается, всецело поддерживает идею сохранения переговорного процесса по Приднестровью в прежнем формате. Как уточнил американский дипломат, он по-прежнему должен осуществляться в формате «5+2» при посредничестве ОБСЕ, России и Украины (Соединённые Штаты Америки и Европейский Союз выступают в нём в качестве наблюдателей).

На мой взгляд, формат «5+2» является незаменимым и единственно доступным форматом, а потому, мы со своей стороны приложим все необходимые усилия с тем, чтобы воспользоваться им, когда для этого настанет подходящий момент. Мы его всецело поддерживаем

– сообщил Карпентер.

Также, в интервью молдавскому порталу «Зона безопасности», постпред добавил, что США также будут вносить свой вклад в развитие диалога между Кишинёвом и Тирасполем.

Отметим, что ранее действующий представитель ОБСЕ, а также глава МИД Северной Македонии Буяр Османи призвал власти РМ и непризнанной ПМР возобновить контакты, пообещав оказать личную поддержку в выполнении всех договорённостей.

В то же время македонский дипломат обратил внимание на причины заморозки переговорного формата «пять плюс два», которые, по его словам, кроятся в обострении отношений между Киевом и Москвой.

Напомним, что последняя встреча в таком составе состоялась в конце 2019 года в Братиславе, однако по её итогам, участники так и не сумели найти точки соприкосновения в этом вопросе и подписать итоговый документ.