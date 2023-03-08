В МВФ заявили, что ущерб кризиса на Украине для Центральной Азии был ограниченным

При этом ситуация может ухудшиться, считает заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Бо Ли

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Негативное влияние событий на Украине на страны Кавказского региона и Центральной Азии было ограниченным, однако ситуация для них может ухудшиться в будущем. Об этом заявил во вторник заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Бо Ли на онлайн-семинаре.

Говоря об экономическом воздействии конфликта на Украине на указанные страны, он отметил, что "негативное влияние пока было ограниченным или сдержанным". Он констатировал, что "спад в России был не таким серьезным, как ожидалось". По его словам, позитивную роль для стран Кавказского региона и Центральной Азии сыграло прибытие "новых иммигрантов" из РФ и "отток капитала из России". Вместе с тем Бо Ли отметил, что ситуация, "безусловно, может ухудшиться".