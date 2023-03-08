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ТАСС

Шойгу: дети участников СВО пройдут отбор для учебы в военных вузах еще до сдачи ЕГЭ

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Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

По словам главы Минобороны, особое внимание будет уделено детям военнослужащих - участников СВО, воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Дети военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, пройдут профессиональный отбор для последующей учебы в вузах Министерства обороны РФ еще до сдачи ЕГЭ и получения аттестатов. Об этом сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Особое внимание будет уделено детям военнослужащих - участников специальной военной операции, воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ. Они пройдут профессиональный отбор на базе своих учебных заведений еще до сдачи ЕГЭ и получения аттестатов", - заявил Шойгу, говоря о комплектовании первых курсов вузов Минобороны РФ.

По его словам, в ходе селекторного совещания будет обсуждаться вопрос о выполнении кадрового заказа по подготовке офицеров в полном объеме. 

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