Шойгу: дети участников СВО пройдут отбор для учебы в военных вузах еще до сдачи ЕГЭ

По словам главы Минобороны, особое внимание будет уделено детям военнослужащих - участников СВО, воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Дети военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, пройдут профессиональный отбор для последующей учебы в вузах Министерства обороны РФ еще до сдачи ЕГЭ и получения аттестатов. Об этом сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Особое внимание будет уделено детям военнослужащих - участников специальной военной операции, воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ. Они пройдут профессиональный отбор на базе своих учебных заведений еще до сдачи ЕГЭ и получения аттестатов", - заявил Шойгу, говоря о комплектовании первых курсов вузов Минобороны РФ.

По его словам, в ходе селекторного совещания будет обсуждаться вопрос о выполнении кадрового заказа по подготовке офицеров в полном объеме.