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ТАСС

Венгрия заявила, что США и Евросоюз соревнуются в поставках вооружений Киеву

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава венгерского ведомства Петер Сийярто подчеркнул, что ни санкции, ни накачка Украины вооружениями, не приведут к урегулированию ситуации

БУДАПЕШТ, 6 марта. /ТАСС/. США и Евросоюз, похоже, соревнуются друг с другом в том, кто направит больше вооружений на Украину. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Государственном собрании (однопалатном парламенте) страны.

По его словам, евроатлантическое сообщество испытывает сейчас какой-то "военный психоз", а депутаты Европарламента в Брюсселе "воспринимают это как соревнование, кто передаст больше оружия Украине - США или Европа". Сийярто признался, что испытывает от этого шок, тем более что вооруженный конфликт происходит в Европе, и именно она ощущает на себе "все его негативные последствия".

"В этой войне не может быть победителей, только проигравшие, - подчеркнул глава МИД. - И чем дольше будет длиться эта война, тем больше людей погибнет и тем больше она вызовет разрушений".

В связи с этим он подтвердил, что правительство Венгрии считает единственным верным путем разрешения конфликта на Украине прекращение огня и мирные переговоры. По его словам, ни санкции, которые наносят больший ущерб Европе, чем России, ни накачка Украины вооружениями, не приведут к урегулированию ситуации. "Человеческие жизни могут быть спасены только с помощью установления мира", - заявил Сийярто. 

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