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ТАСС

Шольц сообщил, что Германия потратила €14 млрд на помощь Украине в 2022 году

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Probst

Это сделало ее крупнейшим донором Киева в континентальной Европе, отметил канцлер ФРГ

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Общий объем помощи Украине со стороны Германии составил в 2022 году около €14 млрд, что сделало ее крупнейшим донором Киева в континентальной Европе. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканал CNN.

"Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали самым крупным донором Украины в континентальной Европе. Тем или иным способом мы предоставили €14 млрд Украине в прошлом году, и мы продолжим делать это", - сказал он.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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