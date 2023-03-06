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Военное обозрение

Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны

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Источник изображения: topwar.ru

Власти США продолжают настаивать на том, что в вооружённом конфликте Запада и России на Украине «весь мир» должен быть исключительно на стороне Запада. Тот факт, что подавляющее большинство населения мира Запад не поддерживает по определению, вызывает у Вашингтона и Киева раздражение. Одновременно с этим предпринимаются попытки расширить так называемую антироссийскую коалицию за счёт стран Азии, Африки, Латинской Америки, но уже тщетно.

Представитель Белого дома, входящий в Совет нацбезопасности США, Джон Кирби выступил с заявлением, в котором в очередной раз пригрозил Китаю санкциями на случай, если Пекин окажет России военную помощь. По словам Кирби, «Вашингтон примет определённые меры».

Одновременно с этим представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Вашингтон «хотел бы видеть Китай в числе тех стран, которые оказывают помощь Украине для её самообороны».

Кирби:

Мы хотели бы, чтобы Китай ничего не предпринимал для оказания помощи России.

Интересная формулировка…

А Россия хотела бы видеть США государством, которое перестанет навязывать свою волю другим государствам мира и, наконец, озаботится внутренними проблемами и реальным погашением своего огромного (31-триллионного) долга без навязывания доллара в качестве «основной мировой» валюты.

Кирби:

По нашим данным, Китай ещё не принял решение оказать военную помощь России. И мы хотели бы Пекин предостеречь от такого шага.

На таком фоне появилась информация о прорабатывании в ЕС санкционных мер против Китая на случай оказания им военной помощи РФ. Таким образом, Запад пытается запугивать Пекин и диктовать властям этой страны американские условия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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