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ТАСС

Белый дом утверждает, что Китай не снял с повестки возможность поставок оружия России

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Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что КНР не снял с повестки возможность поставок оружия России

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Китай не снял с повестки дня вопрос возможности поставок России летальных вооружений для использования в ходе конфликта на Украине, утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в пятницу.

"Мы не думаем, что они [Китай] сняли это с повестки дня", - сказал Кирби. Вместе с тем, по его словам, американская администрация по-прежнему не считает, что Китай "принял решение" в этом направлении. 27 февраля в ответ на обвинения со стороны Вашингтона официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские власти не приемлют угроз и давления США на российско-китайские отношения в контексте якобы "оказания Китаем военной помощи России".

Касаясь повестки переговоров 3 марта в Вашингтоне президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца в контексте Украины, представитель Белого дома отметил, что вопрос предоставления Киеву истребителей F-16 не является ключевой частью повестки встречи. Однако, по его словам, предполагалось, что Байден и Шольц могут широко обсудить военные нужды Украины, которые потребуются ей весной и летом для боевых действий.

Кирби, вопреки опровержению со стороны российского МИД, утверждал, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе контакта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерского заседания "двадцатки" затрагивал ситуацию с осужденным в РФ за шпионаж американцем Полом Уиланом. По словам официального представителя дипведомства РФ Марии Захаровой, Блинкен не поднимал тему обмена Уилана. 

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Страны
Германия
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Лавров Сергей
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