Запад затягивает конфликт на Украине ради сведения счетов с Россией

Результаты саммита НАТО показали возвращение альянса в исходную точку – в 1949 год, когда на него возложили роль "защитника безопасности Европы", пишет Geopolitika.news. Но в нынешних условиях давление на Россию не принесет Западу желаемых результатов. Автор статьи объясняет почему.

Зоран Метер

Недавний саммит альянса в Вильнюсе принес важные решения глобального геополитического характера, и, разумеется, острее всего стояли украинский вопрос и тема вооруженного конфликта на Украине.

Что касается вооруженного конфликта, то на фоне ожидаемых больших успехов украинского контрнаступления (которые так и не случились) саммит должен был пройти в расслабленной и победоносной обстановке. Участники саммита хотели подтвердить всем и, прежде всего, собственным гражданам, что западная политика идет по правильному пути, снабжая Украину оружием и оказывая ей колоссальную финансовую помощь, тем самым помогая ей держаться на плаву и защищая самих себя от якобы запланированной российской агрессии. Но обо всем по порядку.

Геополитическое значение саммита НАТО в широком контексте

Результаты саммита в широком геополитическом контексте, на мой взгляд, показали завершение "эволюционного витка" Североатлантического альянса, а точнее его возвращение в исходную точку — в 1949 год, когда на него возложили роль защитника безопасности Европы после Фултонской речи Черчилля и образования "железного занавеса". Отличий, как я вижу, тут только два.

Тогда идеологическая матрица предполагала борьбу с коммунизмом, а сейчас ведется борьба демократии против диктатур. Помимо России (тогда Советского Союза), в роли главного неприятеля Североатлантического альянса теперь выступает еще и Китай.

Второе следует сразу пояснить. По отношению к России, которая с 1991 года стала самостоятельным государством, очень скоро начали проводить сначала политику сдерживания с помощью разных санкций политического и экономического характера, а впоследствии с ней де-факто развязали и вооруженную борьбу посредством Украины.

Что касается Китая, то против него тоже вводят все больше санкций, как и против России, и стремятся ограничить его влияние в мире и его экономический рост и развитие, оказывая на него политическое давление и возводя все больше экономических и торговых барьеров.

Ясно, что это давление и санкции, как и в случае с Россией, не принесут Западу желаемых результатов. Тем более что экономика Китая несопоставимо сильнее российской. В этой связи понятно, что рано или поздно последует сценарий военного решения "китайской проблемы" для США как лидера Запада. Это сделают либо посредством Тайваня, либо через другую горячую точку, чрезвычайно важную для китайских национальных интересов.

Лучшее подтверждение — тот факт, что на саммит Североатлантического альянса в Литве впервые пригласили лидеров Японии и Южной Кореи. Это ясный сигнал о намерениях расширять политику и инфраструктуру НАТО в том числе в Азии (на Дальнем Востоке). НАТО будет действовать, выстраивая особые отношения с Токио и Сеулом, а может, даже официально приняв их в члены Североатлантического альянса. Такой вариант в будущем тоже нельзя исключать.

Не без причины Китай на прошлой неделе резко заявил, что будет противостоять всем попыткам расширения Североатлантического альянса в Азии. В целом ясно, что превращение Китая во врага Запада "русского типа" — только вопрос времени.

НАТО для всего мира, Европа в ловушке

Другой важный для всего мира геополитический аспект (помимо сведения счетов с Россией и Китаем), который следует из решений саммита в Вильнюсе, заключается в том, что теперь все регионы мира НАТО рассматривает как зону своих интересов, начиная с Арктики вплоть до Африки и так далее. Тем самым Североатлантический альянс непосредственно противопоставляет себя идее многополярного мира, то есть не признает ничего, кроме доминирования Запада или, как эту идею мягко озвучивают политики, глобального лидерства Запада.

Третий важный аспект саммита заключается в продолжении расширения Североатлантического альянса. Уже официально в качестве члена в Вильнюсе принимали Финляндию, а вступление Швеции — только вопрос времени.

Также стало понятно, что НАТО крепко схватил Европейский Союз за горло и не выпустит его. (Все мечты о какой-то европейской автономии, как минимум стратегической, отныне откладываются надолго, если им вообще суждено сбыться.) Грядет новая милитаризация Европы, прежде всего, за счет переброски новых вооруженных сил на восточное крыло НАТО. Кроме того, ясно, что Вашингтон требует от Европы играть ключевую роль в борьбе с Россией. Опосредованно через украинский вооруженный конфликт и вдоль линии нового "железного занавеса", которая теперь пролегает от Швеции и Финляндии до Черного моря, тогда как США хотят полностью сосредоточиться на сдерживании Китая.

При этом администрация Джо Байдена хочет максимально затянуть вооруженный конфликт на Украине, чтобы помешать России оказывать ощутимую военную помощь Китаю в случае необходимости. Так что до украинской победы над Российской Федерацией никому нет никакого дела, ведь она в принципе невозможна.

Вместе с тем "Джо Байден выступает за осторожный подход, опасаясь, что слишком поспешные действия могут обострить кризис и вовлечь Североатлантический альянс в прямое вооруженное противостояние с Россией". Так на прошлой неделе написало продемократическое издание "Вашингтон пост", комментируя прошедший саммит НАТО.

Однако американский сенатор Рон Пол, говоря о результатах вильнюсского саммита, откровенно и критически заявил, что администрация Джо Байдена на саммите не представила никакого четкого плана завершения украинского вооруженного конфликта. При этом Вашингтон отказывается передавать Украине американские ракетные системы большого радиуса действия и боевые самолеты, то есть вооружения, которые на самом деле позволили бы Киеву, по словам сенатора, победить в ходе нынешнего контрнаступления и одержать победу в вооруженном конфликте вообще.

Иными словами, вооруженный конфликт на территории Европы продлится еще какое-то время — совершенно точно до американских выборов.

Российские аналитики предсказывают еще как минимум два года боев

Согласно данным, которыми мы располагаем, в некоторых российских аналитических кругах, близких к Кремлю, предполагают, что украинская война может продолжаться еще от двух до четырех лет. Они, разумеется, уверены в успешном достижении известных российских целей, в том числе нейтрального статуса Украины, а точнее того, "что от нее останется". Ведь, по мнению россиян, по крайней мере то, что Россия провозгласила своей территорией на Украине <...>, уже свершившийся факт, который не подлежит обсуждению.

Все, что сейчас происходит на востоке европейского континента, очень дорого обойдется всей Европе. Я напомню, что в 2013 году Брюссель задал Украине ультимативный (квази)вопрос: вы с нами или с Россией? То есть ничего "между" Украине не оставили, никакого варианта открытого и взаимовыгодного сотрудничества со всеми. Результаты этой "черно-белой" политики мы видим сегодня.

Но также я вспоминаю ультимативный вопрос, который Вашингтон задал Евросоюзу: вы за Украину или за Россию? Понятно, какого ответа ждал Джо Байден и какой получил, хотя многие представители европейских элит прежде даже в страшном сне не променяли бы Россию и те возможности, которые она открывала для европейских энергетических и инвестиционных интересов, на нестабильную и разъедаемую коррупцией Украину, не способную принимать самостоятельных решений.

Теперь этот вопрос решен надолго. Я не люблю слова "навсегда" и "навечно", когда речь идет о геополитике, так как в этой сфере деятельности человека сконцентрирована масса интересов, ради которых люди готовы на все — даже на то, что кажется невозможным.

Североатлантический альянс сказал "нет" членству Украины

Но давайте вернемся к саммиту и к тому, как его оценивают СМИ и аналитики.

Саммит, несомненно, ознаменовали две вещи. Во-первых, члены альянса решили не принимать Украину в НАТО (честно говоря, этого никто и не ждал), а также не обозначили определенных временных рамок для этого события. Во-вторых, НАТО не дал Украине конкретных гарантий безопасности. Кстати, второй момент интересен тем, что ради смягчения негативного эффекта это сделали на том же саммите члены Большой семерки! Правда, их гарантии не предполагают каких-либо обязательств вступить в войну с Россией в случае агрессии против Украины в будущем. Речь идет только том, что Украину продолжат снабжать необходимым оружием и помогать ей столько, сколько потребуется.

Что касается членства Украины в НАТО, то в заключительном коммюнике об этом говорится следующее. Во-первых, Украина войдет в НАТО только тогда, когда на это согласятся все государства-члены. Во-вторых, Украина станет членом НАТО, когда Киев выполнит все необходимые условия. Я бы напомнил, что одно из этих условий заключается в том, что вступление нового члена должно укрепить безопасность самого альянса, а не вовлекать его в рискованный вооруженный конфликт, хотя де-факто вступление Украины именно к этому и привело бы, ведь Россия категорически против. Для нее членство Украины в Североатлантическом альянсе категорически неприемлемо, и это была одна из причин для начала боевых действий, как на прошлой неделе повторил Владимир Путин.

Иными словами, ясно, что Украина не может войти в НАТО и не войдет, пока не завершится вооруженный конфликт (это слова Джо Байдена), и пока не будет достигнут мир с Россией. То есть появится не только договор о завершении боевых действий, но и соглашение о границах. Уже сейчас ясно, что в таком случае Украина не останется в тех границах, в каких она существовала до начала специальной военной операции России.

Все, кто заверяет в обратном и утверждает, что украинская армия способна прогнать российскую со всех оккупированных территорий, включая Крым, или выдают желаемое за действительное, или делают это ради пропаганды, желая продлить конфликт не из интересов самой Украины (хотя официально говорят именно об этом), а во имя тотального геополитического сведения счетов Запада с Россией.

Владимир Зеленский обеспокоен

Украинский президент Владимир Зеленский публично выразил недовольство не столько тем, что Украину отказались принимать в НАТО, ведь он и сам понимал, что во время вооруженного конфликта это невозможно, сколько отсутствием сроков ее принятия. Он даже откровенно оскорбил западных партнеров в социальных сетях и предупредил, что их решения снижают моральный дух украинских граждан.

В свою очередь, продемократическое издание "Вашингтон пост" очень критично написало о Владимире Зеленском и его поведении, опубликовав авторский материал Майкла Бирбаума о "гневном твитте Зеленского".

"Недружелюбный пост, сделанный украинским президентом Владимиром Зеленским на этой неделе, в котором он критикует НАТО за нежелание скорее принимать его разоренную боями страну, настолько возмутил Белый дом, что американские руководители, участвующие в процессе, даже рассматривали вариант отозвать „приглашение“ Киева. Публичные упреки из уст украинского лидера в адрес союзников поразили участников саммита, который проходил в выставочном центре в предместье литовской столицы, и, по словам одного официального лица, осведомленного о ситуации, буквально разозлил американскую делегацию", — говорится, в частности, в статье.

Я бы тут добавил, что, на мой взгляд, Владимир Зеленский своими обвинениями, адресованными западным покровителям, "зарабатывал" себе алиби в глазах собственных граждан, чтобы снять с себя ответственность не только за провал контрнаступления, главная часть которого, как говорят, все еще предстоит, но и за крайне туманные перспективы вступления Украины в НАТО. А ведь Владимир Зеленский обещал народу другое.

Он понимает, что теперь Украина обречена самостоятельно воевать с Россией неопределенное время, и НАТО не станет напрямую вмешиваться в этот вооруженный конфликт, а будет оказывать Киеву исключительно военную и финансовую помощь. Иными словами, на фронтах по-прежнему будут гибнуть только украинцы (и русские с другой стороны). Но именно это Владимир Зеленский давно хотел изменить. Он хочет, чтобы бремя вооруженного конфликта равномерно распределилось среди всех членов Североатлантического альянса в Европе, поскольку, по мнению Владимира Зеленского, он, а точнее — украинская армия и народ, защищают Запад от российской агрессии. Владимир Зеленский также уверен, что не будь Украины, российская агрессия затронула бы и европейских членов НАТО, учитывая аппетиты Москвы.

Однако ясно, кто в этой игре "обхитри соседа" между Киевом и Западом сильнее, и от кого все зависит. Если Россия нанесет Украине поражение, Запад лишится доверия, но Украина при таком раскладе может потерять буквально все, включая собственную государственность.

Поэтому мне непонятны вербальные эскапады Владимира Зеленского. Он с самого начала не мог не понимать, кто за ним стоит, и что этот некто от него ждет. А ждут от него, прежде всего, безоговорочного послушания, и до сих пор Владимир Зеленский и Украина его демонстрировали. Любой, кто утверждает обратное, то есть говорит, что Киев самостоятелен в принятии ключевых для себя решений, говорит неправду.

Что с контрнаступлением?

Украинское контрнаступление провалилось, по крайней мере, его первая фаза. Сейчас нам говорят, что предстоит главная фаза, но вряд ли мы ее дождемся. Изменилась украинская тактика, и сейчас ВСУ делают лишь многочисленные вылазки небольших и мобильных пехотных отрядов по всей длинной линии фронта. Тем самым снижается риск новых потерь, прежде всего, в бронетехнике, которой и без того недостает. Вообще всем ясно, что контрнаступление за те полтора месяца, которые продолжается, не принесло никаких хоть сколько-нибудь значительных продвижений на пути к возвращению оккупированных территорий. При этом потери в людях и технике неожиданно велики.

За день до начала саммита НАТО Владимир Зеленский начал новое большое наступление украинской армии на ключевом направлении — Запорожском (под Ореховом), чтобы хоть немного приблизиться к Азовскому морю и доказать участникам саммита, что их деньги и оружие не потрачены зря. Однако и этот удар потерпел неудачу.

Независимо от этого в Вильнюсе Владимир Зеленский вел себя так, как будто все ему должны, хотя на словах и выражал большую благодарность и удовлетворенность, прежде всего, обещаниями новых поставок оружия, в том числе французских ракет большой дальности (это новость) и новым американским пакетом вооружений.

Но на самом деле Владимир Зеленский выглядел как попрошайка, который так назойливо выпрашивает "все и сразу", что у британского министра обороны Бена Уоллеса (напомню, что Великобритания — один из главных союзников и спонсоров Украины) это вызвало отторжение. Он напомнил Зеленскому, что его страна не "Амазон", где можно онлайн заказать, что хочешь, а потом получить это по почте.

Украинцы начали задавать неудобные вопросы

Однако Владимир Зеленский нервничает еще и потому, что в самом Киеве все больше граждан выражают недовольство его политикой. Украинцы не идиоты и хорошо видят и понимаю ту роль, которая им отведена западными партнерами в том, что касается России, и на которую они в конце концов согласились. Однако они верили и надеялись, что в итоге получат и свой профит в виде роста уровня жизни и членства в евроатлантических организациях, куда их примут хотя бы в знак благодарности за все их жертвы.

Но помимо того, что все это, прежде всего вооруженный конфликт, затянулось, страна все больше разрушается от воздушных и ракетных ударов России и полностью зависит от финансовых институтов и военной помощи, без которой вооруженный конфликт очень скоро закончился бы договором, о чем недавно откровенно сказал Жозеп Боррель (вызвав, кстати, тем самым гнев Киева), а после него и министр обороны Германии Борис Писториус.

Российская Федерация не демонстрирует даже намеков на то, чем украинские СМИ и политики кормят уже много месяцев свою общественность. А если им верить, то Россия якобы балансирует на грани поражения и распада, что дни Владимира Путина сочтены и так далее. В такой ситуации украинцы начинают задавать неудобные вопросы. Владимир Зеленский это знает и видит, а президентские выборы на Украине, как и в США и в России, предстоят уже в следующем году.

Могут ли американские кассетные бомбы переломить ситуацию?

С беспокойством по поводу провала контрнаступления, а также грядущих выборов я связываю и недавнюю новость, которая получила большой (негативный) отклик в мире накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Президент США Джо Байден решил отправить Киеву кассетные бомбы, конвенцию о запрещении которых подписали более 120 государств мира, и не без причин. Несработавшие части суббоеприпасов убивают и калечат мирных граждан на протяжении еще многих лет после завершения вооруженного конфликта, о чем сегодня хорошо знают в Лаосе, усыпанном американскими кассетными бомбами еще со времен Вьетнамской войны.

Объясняя свое решение, Джо Байден заявил, что оно "трудно далось", но этот шаг, как предполагается, должен помочь украинской армии. Примечательно, что Великобритания немедленно сообщила, что не намерена передавать Киеву подобные боеприпасы, и то же повторила Германия, добавив, что не "станет препятствовать" тем, кто все-таки захочет отправить подобные боеприпасы Украине.

В свою очередь, Москва сразу предупредила Киев, что в случае применения такого оружия против российских военнослужащих и мирных жителей последует симметричный и ассиметричный ответ, то есть Россия тоже применит такие боеприпасы, а также и нечто иное. Нам остается подождать совсем немного, и мы увидим, действительно ли украинские войска применят кассетные бомбы. Хотя Киев уже, конечно, во всеуслышанье заявляет, что кассетные боеприпасы обеспечат украинским солдатам "преимущество", что эти снаряды уже поступили и будут применены.

Джо Байден хочет превратить Украину в Израиль. Что скажет Лавров?

На саммите в Вильнюсе Джо Байден также высказал желание, не принимая Украину в НАТО, применить к ней израильскую модель. Иными словами, превратить ее в своеобразного "дикобраза", региональную военную державу, "напичканную" всеми видами современного оружия, которое станет наилучшей гарантией того, что в будущем Россия уже не нападет.

Кроме того, Джо Байден на саммите подтвердил свое одобрение поставок на Украину американских самолетов четвертого поколения F-16 европейскими союзниками, но не дал этому процессу "старт", а лишь объявил о начале обучения украинских пилотов в первые дни осени.

Именно это решение вызвало крайне негативную реакцию у главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который во время саммита в Вильнюсе находился в Индонезии на саммите АСЕАН, где он, в частности, встретился с китайскими и индийскими коллегами. А вот что Сергей Лавров сказал по поводу решения Соединенных Штатов Америки. Стоит процитировать его слова, учитывая их всеобъемлющий характер:

"США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями. Лишь один пример крайне опасного развития событий — планы Вашингтона по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут. В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для России. В этом нет никаких сомнений. Свое право на свободное и суверенное развитие нам придется отстаивать всеми имеющимися средствами".

Кто из "святой троицы" первым, потерпев поражение, выйдет из украинского "зачарованного военного круга"?

Таким образом, ситуация крайне напряженная. Кто из троицы ключевых игроков, участвующих в украинском вооруженном конфликте — Россия, Украина или США — первым выйдет из зачарованного военного круга, потерпев поражение, предположить нетрудно. Это будет Украина, которая на самом деле уже потерпела поражение, когда позволила — прежде всего речь об ее элитах — ситуации дойти до вооруженного конфликта, так как понятно, что для нее такой конфликт ничего хорошего не принесет, а будет иметь в итоге самые негативные и серьезные последствия.

Однако намного интереснее вопрос, кто из двух оставшихся игроков выйдет из игры побежденным (речь не только об украинском вооруженном конфликте, хотя в первую очередь мы говорим о нем)? Ответить на этот вопрос трудно.

Ведь нет сомнений в том, что российская специальная военная операция на Украине укрепила западное единство быстрее и сильнее, чем кто-либо ожидал.

Вместе с тем ответные шаги Запада в этом конфликте и страх за собственное существование как никогда раньше сплотили и российскую нацию, объединили народ вокруг государственного руководства и армии. Произошло то, чего, вероятно, меньше всего ожидали. Граждане психологически отстранились от Запада и его ценностей и обратились к самим себе: своей культуре, самобытности, истории и будущему, а точнее к сотрудничеству в мире с теми, кто этого хочет.

После преодоления непродолжительного военного мятежа под руководством Евгения Пригожина и его "Вагнера" (практически бескровно) Владимир Путин уже получил "зеленый свет" на расправу со всеми остальными отщепенцами в армии и обществе вообще. Сейчас Владимир Путин хочет, чтобы несогласные "не ставили ему палки в колеса", ведя внутриполитическую борьбу, которая потенциально способна расслоить общество в важнейших для национальных интересов вопросах. В данный момент Владимиру Путину нужно гражданское единство и политический консенсус.

Крещендо

Таким образом, наиболее вероятный сценарий этой глобальной геополитической борьбы будет таким. Коллективный Запад, вероятно, в итоге получит то, что ему не снилось и в страшном сне, и о чем давно предупреждали многочисленные американские аналитики высочайшего ранга, такие как Генри Киссинджер. Речь о продолжительной борьбе с объединенными Россией и Китаем.

По какой-то причине обе стороны уверены, что в этом эпохальном мега-конфликте они могут победить. И если так, то это гарантированный путь в пропасть. Тем более что это не будет повторением холодной войны второй половины ХХ века. Хотя происходящему сейчас и пытаются приписать некий идеологический характер для убеждения широких масс, которые необходимо дополнительно мобилизовать в преддверии предстоящих вызовов, в том числе войн.

Нет, тут нечто совершенно иное, более сложное и опасное, и ко всему прочему добавляется еще и полное отсутствие страха перед ядерным апокалипсисом. Страха, который служил ключевым фактором, сдерживающим ядерные державы от принятия скоропалительных решений во время "первой" холодной войны, особенно в самые напряженные ее моменты, когда угроза Третьей мировой войны была вполне реальной (вроде Берлинского и Карибского кризисов).