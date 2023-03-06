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ТАСС

В Индии заявили о необходимости самообеспечения вооружением на фоне конфликта на Украине

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Флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
Флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Tsering Topgyal

Начальник индийского штаба обороны отметил, что "сейчас человечество живет в нестабильном мире"

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 марта. /ТАСС/. Основной урок конфликта на Украине для Нью-Дели состоит в том, что Индия должна быть самодостаточной в обеспечении себя вооружениями. Об этом заявил в пятницу начальник штаба обороны Индии генерал Анил Чаухан, выступая на международной политологической конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели.

"Каждый конфликт имеет перспективы - политические, экономические и дипломатические", - сказал Чаухан, указав, что события на Украине позволяют извлечь сразу несколько уроков. "Главный, по моему мнению, урок заключается в том, что мы должны быть самодостаточными в производстве вооружений, а не ждать поставок из других стран", - отметил начштаба обороны страны.

Он добавил, что сейчас человечество живет в нестабильном мире. "Каждая нация готовится к непредвиденным обстоятельствам", - подчеркнул генерал.

Raisina Dialogue - это главная конференция Индии по геополитике и геостратегии. Она организована Министерством иностранных дел Индии в сотрудничестве с исследовательским фондом Observer Research Foundation. Конференция получила название от холма Раисина в Нью-Дели, на котором расположены главные правительственные здания страны, в том числе официальная резиденция президента, канцелярия премьер-министра и несколько других важных министерств. 

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Страны
Индия
Украина
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