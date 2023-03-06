"Калашников" до конца 2023 года дооснастит и подготовит к серии станции сейсморазведки

По словам директора экспериментального электронного производства концерна Игоря Ходаковского, "Абалон" создали полностью из российских комплектующих

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Донный комплекс сейсморазведки "Абалон" пройдет переоснащение по результатам испытаний и до конца 2023 года будет готов к запуску в серийное производство. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба концерна "Калашников".

"По результатам морских испытаний, проведенных в прошлом году, разработанный АО "Концерн "Калашников" донный сейсмоакустический комплекс "Абалон" пройдет финальное дооснащение и будет готов к запуску в серийное производство до конца 2023 года", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на слова директора экспериментального электронного производства концерна Игоря Ходаковского.

На предсерийном этапе переоснащения будут модернизированы гидрофоны донных станций, разработана конструкция спуско-подъемного устройства и доработан пользовательский интерфейс программного обеспечения.

"Она обеспечивает гораздо более точную геологическую картину, соответственно, более точное определение границ месторождений углеводородного сырья и работает на глубине до 2 км", - добавил Ходаковский, подчеркнув, что "Абалон" создан полностью из российских комплектующих.

По его словам, подавляющее большинство российских сейсморазведочных компаний работают с использованием только кабельного оборудования, доля бескабельных систем в собственности отечественных компаний мала. При этом некоторые компании привлекают арендованное нодальное оборудование для отдельных проектов, трудновыполнимых с кабельными системами. Однако из-за санкций такая возможность становится все более недоступной: оборудование компаний Magseis Fairfield, INOVA, InApril и других полностью недоступно в России даже для аренды.

Ранее президент "Калашникова" Алан Лушников сообщал о том, что концерн может производить до 10 тыс. донных станций для 3D- и 4D-сейсморазведки на шельфе в год. Такие устройства позволят увеличить точность и снизить стоимость разведки в сравнении с 2D-съемкой.