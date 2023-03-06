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Военное обозрение

Глава правительства Южной Кореи заявил о неготовности страны поставлять оружие Украине в настоящее время

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Источник изображения: topwar.ru

Сейчас руководство Республики Корея еще не готово начинать поставки вооружений на Украину. Об этом в интервью CNN заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су.

Отвечая на вопрос американского корреспондента о том, готова ли Республика Корея рассматривать отправку летального вооружения Киеву, Хан Док Су ответил, что в настоящее время речь еще об этом не идет. Но глава южнокорейского правительства напомнил о планах оказать Киеву гуманитарную помощь на 130 миллионов долларов.

Но мы еще не решили, будем ли предоставлять летальное оружие

- подчеркнул премьер-министр Республики Корея.

Вплоть до настоящего времени, Сеул поставлял Украине исключительно продукцию гуманитарного назначения, а также не летальное военное снаряжение, например, каски. В Министерстве национальной обороны Республики Корея ранее сообщали, что пока руководство страны не меняло приоритеты в оказании помощи Украине.

Понятно, что Сеул не горит желанием снабжать оружием Украину. Но сейчас южнокорейские власти находятся под сильным давлением США, поскольку арсеналы собственно западных стран стремительно опустошаются и Вашингтон вынужден обратить внимание и на возможности своих азиатских союзников.

Другое дело, что Южная Корея – не Испания или Дания, у нее есть вполне реальный риск конфронтации с ближайшим соседом в лице КНДР. Поэтому ослаблять потенциал своих вооруженных сил ради помощи далекой и бесполезной для Сеула Украине южнокорейские власти вряд ли хотят. К тому же, в Сеуле могут опасаться, что Россия и Китай воспримут такие действия негативно, и это приведет к усилению поддержки Северной Кореи, что тоже очень невыгодно для страны.

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Страны
Дания
Испания
Китай
КНДР
Россия
США
Украина
Южная Корея
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