Лула да Силва заявил Зеленскому об интересе Бразилии в мирном урегулировании на Украине

Президент Бразилии ранее заявил, что нынешним посредникам "нечего предложить" сторонам конфликта на Украине, и выступил с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности переговоров Москвы и Киева

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 марта. /ТАСС/. Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва сообщил в четверг, что связался с украинским лидером Владимиром Зеленским и подтвердил готовность Бразилии активно участвовать в мирном урегулировании конфликта.

"У меня только что была беседа по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я подтвердил желание Бразилии вести переговоры с другими странами и участвовать в любых инициативах, связанных с построением мира и диалога. Война не может никого интересовать", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Ранее президент Бразилии заявил, что нынешним посредникам "нечего предложить" сторонам конфликта на Украине, и выступил с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности переговоров Москвы и Киева. Он также сообщил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что Москва "изучает инициативы" по Украине, выдвинутые президентом Бразилии, но учитывает при этом складывающееся положение "на земле".