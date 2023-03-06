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ТАСС

Пентагон отрицает, что США передавали Киеву данные для нанесения ударов по территории РФ

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

В ведомстве утверждают, что не стремятся к войне с Россией

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов категорически отрицает, что США предоставляли разведывательные данные украинским властям для нанесения ударов по российской территории. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается вопроса об Украине и предполагаемых ударах беспилотников, о которых сообщали СМИ, то есть несколько моментов. Я видел некоторые сообщения в прессе со словами российских должностных лиц, утверждающих, что США предоставляют [Киеву] данные для проведения подобных операций. Прежде всего я хотел бы сказать, что у меня нет никакой информации о том, проводила ли Украина подобные операции или нет, я бы переадресовал вас к ним (властям Украины - прим. ТАСС). Я могу со всей уверенностью заявить, что идея о том, что мы предоставляем Украине разведданные или информацию для нанесения ударов по объектам на территории России, является абсурдом. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, и мы не стремимся к войне с Россией. Наше внимание сосредоточено исключительно на поддержке Украины, чтобы она могла защищать себя. И это то, что мы будем продолжать делать", - сказал генерал, отвечая на вопрос о вылазке украинских диверсантов в РФ.

Он добавил, что Соединенные Штаты настроены на предоставление Украине вооружений для ведения боевых действий на ее собственной территории. "Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить Украине возможности, необходимые им для борьбы на [территории] Украины для защиты своей суверенной территории", - утверждал пресс-секретарь. Райдер также заявил, что не будет комментировать информацию о каких-либо приписываемых Украине или США операциях, "которые могли или не могли иметь место в Белоруссии или в других местах".

Представитель Пентагона также сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин открыт для потенциальных контактов с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, но на данный момент нет объявлений об их возможной встрече или телефонной беседе.

Его спросили, планируются ли в ближайшее время встреча или телефонные переговоры Шойгу с Остином. "На данный момент мне нечего сообщить о каких-либо встречах или телефонных переговорах. Министр Остин ясно дал понять, что он всегда открыт для контактов и считает чрезвычайно важной, особенно для обладающих ядерным оружием стран, возможность поддерживать открытые каналы связи для снижения риска просчетов", - ответил Райдер. 

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