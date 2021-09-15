Активная фаза недоверия. Почему учения "Запад-2021" нервируют НАТО

Рассказываем о маневрах, главная цель которых — отработка и совершенствование взаимодействия военных России и Белоруссии в целях собственной безопасности

Экзамен на обороноспособность

По данным Минобороны, в совместных стратегических учениях "Запад-2021" участвуют около 200 тыс. военнослужащих, в том числе из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В маневрах задействовано более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Практические действия войск в рамках учений стартовали одновременно на 14 полигонах в России и Республике Беларусь, а также в акватории Балтийского моря.

Это завершающий этап в четырехгодичном цикле учений, проводимых Российской армией, которым предшествовали учения "Восток-2018", "Центр-2019" и "Кавказ-2020".

Главная цель "Запада-2021" - тренировка совместных действий вооруженных сил двух стран в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. При разработке сценария учений, основанного на внезапном нападении экстремистов на территории России и Белоруссии, использовались современные подходы к применению войск.

По словам замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова, на полигонах двух стран во время активной фазы отрабатываются в том числе и элементы из опыта боевых действий в Сирии и Нагорном Карабахе. При этом все практические задачи выполняются с применением российской техники.

Цель — именно держать в тонусе наши вооруженные силы. Проверить их состояние на этих учениях, и в Беларуси, и на территории Российской Федерации. На каждой точке работают научно-исследовательские группы, которые смотрят те или иные плюсы и минусы, а мы работаем для того, чтобы исправить или сделать лучше, поэтому с каждым годом у нас учения более насыщенные и более практические Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны РФ

В России основные события активной фазы "Запада-2021" развернулись в Нижегородской области на полигоне Мулино. По легенде учений, союзные войска должны были отбить наступление условного противника, нанести ответный огневой удар и полностью разгромить группировку. При этом впервые в истории Российской армии в маневрах участвовали мобильные группы ПВО по борьбе с беспилотниками, а также дивизион боевых роботов "Уран-9".

В Республике Беларусь впечатляющая своим размахом учебная операция прошла на полигоне Обуз-Лесновский в Барановичском районе. Для зрелищности там даже выстроили условный населенный пункт Зорное, который, по легенде, захватили экстремисты. В освобождении участвовали десантно-штурмовые подразделения при поддержке ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52, истребителей Су-30, штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Ту-22М3. На земле по целям отработали реактивные системы залпового огня "Торнадо", боевые машины тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90УБХ.

По легенде учений, противник имеет внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и технику как с воздуха, так и с моря. В акватории Балтийского моря в рамках активной фазы "Запада-2021" морская пехота штурмует побережье под прикрытием авиации. Летчики на Су-27 оттачивают высший пилотаж и точность стрельбы. Кроме этого, по данным с учебных полей брани, дивизион береговых ракетных комплексов "Бал" Балтийского флота ликвидировал отряд десантных кораблей условного противника.

Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооруженных сил Николай Панков, заместитель министра обороны России

Мнимые угрозы и панические атаки

9 сентября в Москве на пресс-конференции после переговоров с Александром Лукашенко президент Владимир Путин заявил, что учения "Запад-2021" не направлены против кого-либо. Он пояснил, что проведение совместных учений "логично в условиях, когда другие объединения, НАТО например, активно наращивают свое присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ".

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОС официально заявил, что "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер. Такой же позиции придерживаются и в белорусском Минобороны, добавляя, что учения призваны продемонстрировать западным соседям бесперспективность разговора с позиции силы с Белоруссией, Россией и другими странами - членами ОДКБ.

Тем не менее некоторые западные политики и пресса продолжают утверждать, что "Запад-2021" - серьезная угроза западным странам. И эти мнимые страхи в последние годы проявляются все чаще. Учения "Запад-2017", не успев начаться, стали объектом пристального внимания некоторых зарубежных военных и политиков, а также средств массовой информации. Тогда, как сообщал ТАСС, звучали заявления о том, что на учениях якобы "готовится плацдарм для оккупации Литвы, Польши или Украины".

"Восток-2018" был назван американскими военными недостаточно прозрачным. После "Центра-2019", охватившего огромную территорию от южных и восточных границ России до Индийского океана, Вашингтон обвинил Москву в давлении на страны Каспийского региона, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

В последние годы сложилась такая традиция — любые учения, организованные российскими вооруженными силами, воспринимаются европейским сообществом как угроза. А если при этом мы еще применяем нашу ядерную триаду, истерика просто зашкаливает. Больше всех, как правило, начинают нервничать наши ближайшие западные соседи. Им все время кажется, что вот-вот российские войска вторгнутся на их территорию. Но это чистейшая паранойя. Вспомните первого американского министра обороны Джеймса Форрестола, который все время кричал "Русские идут!". Он в итоге довел себя до того, что в порыве очередной истерики, вызванной русофобией, выпрыгнул в окно и погиб Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества"

В этом году обеспокоенность по поводу "Запада-2021" начала возрастать по мере приближения активной фазы учений. 10 сентября в эфире национального радио Литвы LRT министр обороны прибалтийской страны Арвидас Анушаускас заявил, что не исключает возможности неких гибридных инцидентов в связи с военными учениями "Запад-2021".

Гибридные риски связаны с применением во время учений мощных радиоэлектронных средств. Усиленное внимание потребуется в сфере обеспечения кибернетической безопасности. Не исключены информационные атаки Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы

В Латвии из-за российско-белорусских учений также ожидают "возможных провокаций" и предлагают ЕС создать специальный "план реагирования". Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию предоставить данные о военных учениях "Запад-2021" в связи с возросшей обеспокоенностью стран Балтии, Польши и Украины относительно планов Москвы. Генсек считает, что Россия "должна вести себя предсказуемым образом". "Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения".

Однако в российском оборонном ведомстве заявляют, что учения "Запад-2021", как и все предыдущие, открыты как для международных наблюдателей, так и для журналистов. В соответствии с международными договоренностями на основе Венского документа, всем государствам - участникам ОБСЕ направлено предварительное уведомление о военной деятельности, а в августе этого года приглашение получили и международные наблюдатели. И те, кто захотел, приехали. Сегодня за активной фазой учений наблюдают свыше 120 военных представителей из 45 зарубежных стран.

О "серьезных рисках" из-за учений "Запад-2021" говорят и на Украине. Но и тут, как в случае с Прибалтикой, военное и политическое руководство пока обходится без конкретики.

Наивысшего градуса недоверия к учениям "Запад-2021", по мнению экспертов, достигла Польша. По утверждению польских властей, миграционный кризис у границ с Белоруссией и совместные российско-белорусские учения - элементы гибридной войны. На приграничных с республикой территориях впервые в истории новой Польши введен режим ЧП: усилены контроль документов и дежурства полиции, отменены увеселительные и массовые мероприятия.

Добавить нервозности в ситуацию решило польское Министерство обороны, оповестив о скором начале учений по переброске военной техники с западной границы страны в восточную часть Польши.

Неутешительные выводы

Очередные российско-белорусские учения по-прежнему нервируют западных партнеров России. Не добавляет оптимизма и недавний тезис президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией. Правда, такие мысли политика скорее настораживают крупных западных игроков, чем настраивают на боевой лад. Ведь все те же учения "Запад" по своему масштабу и разнообразию новейших видов оружия уже не первый год показывают, что с Россией все-таки лучше дружить.

Василий Кучушев