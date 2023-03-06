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ТАСС

Медведев: поставки Украине самолетов НАТО и их ремонт в Польше будут означать войну с РФ

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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Юлия Зырянова/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности России добавил, что все лица, принимающие решения о поставках и ремонте такой техники или средств поражения должны будут рассматриваться как законная военная цель для РФ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Поставки натовских самолетов Украине и их обслуживание в Польше стало бы прямым вступлением НАТО в войну против России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Западные аналитики скрепя сердце признали, что когда натовские специалисты учат укронацистов боевому применению их военной техники, это может рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в военный конфликт на стороне украинского режима", - написал политик в четверг в своем Telegram-канале.

Он отметил, что еще с 1920 годов "устоялось понимание того, что страну можно признать участником боевых действий, если кроме снабжения вооружением она проводит обучение личного состава обращению с ним". В связи с этим он напомнил о пакте Бриана - Келлога 1928 года и Будапештской резолюции к пакту 1934 года. "Это так сегодня и происходит: канадские и немецкие инструкторы на территории ЕС уже учат украинских убийц обращаться с "Леопардами", - добавил Медведев.

По его словам, если представить, что поставленные в будущем самолеты НАТО будут обслуживаться их военными на территории, например, Польши "это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями". "А все лица, принимающие решения о поставках (ремонте) такой техники или средств поражения, наряду с иностранными наемниками и военными инструкторами, должны будут рассматриваться как законная военная цель", - подчеркнул замглавы Совбеза.

Он допустил, что это и удерживает Запад от передачи самолетов и средств поражения повышенной дальности Киеву. "Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию", - заключил Медведев. 

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