Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения сопроводил борт Лукашенко, возвращавшийся из Китая - СМИ

Минск. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 сопроводил борт, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся после визита в Китай, сообщил в четверг близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Самолет - тот самый, по версии экстремистов, уничтоженный и взорванный А-50 - успешно встретил, сопроводил и обеспечил совместно с группой истребителей безопасность борта номер 1 при посадке", - говорится в сообщении.

Ранее государственные СМИ Белоруссии опубликовали видео с полетом российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, якобы ранее поврежденного при атаке дронов на военный аэродром под Минском. По информации Минобороны Белоруссии, самолет в четверг совершил облет белорусской границы в рамках боевого дежурства.