Войти
Интерфакс-АВН

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения сопроводил борт Лукашенко, возвращавшийся из Китая - СМИ

380
0
0
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Минск. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 сопроводил борт, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся после визита в Китай, сообщил в четверг близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Самолет - тот самый, по версии экстремистов, уничтоженный и взорванный А-50 - успешно встретил, сопроводил и обеспечил совместно с группой истребителей безопасность борта номер 1 при посадке", - говорится в сообщении.

Ранее государственные СМИ Белоруссии опубликовали видео с полетом российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, якобы ранее поврежденного при атаке дронов на военный аэродром под Минском. По информации Минобороны Белоруссии, самолет в четверг совершил облет белорусской границы в рамках боевого дежурства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Похожие новости
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
26.07.2017
Самый искусный МАКС
24.08.2015
В небе над Жуковским
01.09.2011
По следам МАКСа
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 17:25
  • 2
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 17:09
  • 45903
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:21
  • 2
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:42
  • 2
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление
  • 06.03 09:42
  • 12
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 06.03 06:38
  • 2412
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 02:22
  • 1
В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления
  • 05.03 15:05
  • 1
В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения
  • 05.03 15:04
  • 1
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей