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ТАСС

В Башкирии объем оборонзаказа в 2022 году вырос более чем в 1,6 раза

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Гособоронзаказ
Гособоронзаказ.
Источник изображения: vpk-news.ru

Количество предприятий, работающих на нужды Минобороны, увеличилось в регионе до 56

УФА, 2 марта. /ТАСС/. Количество работающих на нужды Минобороны РФ предприятий в Башкирии в 2022 году увеличилось в 4 раза, объем оборонзаказа - более чем в 1,6 раза, сообщила пресс-служба правительства республики в четверг.

"В 2022 году количество производств, работающих для нужд Министерства обороны России, увеличилось в Башкортостане в 4 раза и составляет 56 предприятий. Объем государственного оборонного заказа в регионе вырос более чем в 1,6 раза", - приводятся в сообщении слова премьер-министра республики Андрея Назарова.

Члены правительства Башкирии в четверг посетили завод "Авангард" в Стерлитамаке, выпускающий промышленные взрывчатые вещества. В планах предприятия реконструкция и строительство дополнительных производственных площадок, обновление оборудования. До конца 2025 года здесь планируется восстановить производство нитрации и варки нитроэфиров. Мероприятия входят в стратегию развития до 2030 года и повышения выполнения гособоронзаказа, добавили в пресс-службе. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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