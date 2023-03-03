В Башкирии объем оборонзаказа в 2022 году вырос более чем в 1,6 раза

Количество предприятий, работающих на нужды Минобороны, увеличилось в регионе до 56

УФА, 2 марта. /ТАСС/. Количество работающих на нужды Минобороны РФ предприятий в Башкирии в 2022 году увеличилось в 4 раза, объем оборонзаказа - более чем в 1,6 раза, сообщила пресс-служба правительства республики в четверг.

"В 2022 году количество производств, работающих для нужд Министерства обороны России, увеличилось в Башкортостане в 4 раза и составляет 56 предприятий. Объем государственного оборонного заказа в регионе вырос более чем в 1,6 раза", - приводятся в сообщении слова премьер-министра республики Андрея Назарова.

Члены правительства Башкирии в четверг посетили завод "Авангард" в Стерлитамаке, выпускающий промышленные взрывчатые вещества. В планах предприятия реконструкция и строительство дополнительных производственных площадок, обновление оборудования. До конца 2025 года здесь планируется восстановить производство нитрации и варки нитроэфиров. Мероприятия входят в стратегию развития до 2030 года и повышения выполнения гособоронзаказа, добавили в пресс-службе.