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ТАСС

МО РФ заявило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта

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Движение колоны Российских миротворцев по Карабаху в Степанакерт
Движение колоны Российских миротворцев по Карабаху в Степанакерт.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

В ведомстве отметили, что командование российского миротворческого контингента совместно с обеими сторонами конфликта начало разбирательство по факту нарушения

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности миротворческого контингента, распространенном в четверг.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, командование российского миротворческого контингента совместно с обеими сторонами конфликта начало разбирательство по факту нарушения. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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