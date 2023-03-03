МО РФ заявило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта

Движение колоны Российских миротворцев по Карабаху в Степанакерт.

В ведомстве отметили, что командование российского миротворческого контингента совместно с обеими сторонами конфликта начало разбирательство по факту нарушения

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности миротворческого контингента, распространенном в четверг.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, командование российского миротворческого контингента совместно с обеими сторонами конфликта начало разбирательство по факту нарушения.