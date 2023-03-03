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ТАСС

Орбан заявил, что понимает аргументы, но не принимает действия Путина в ситуации с СВО

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Как считает премьер-министр Венгрии, Запад должен найти способ мирного сосуществования с Россией

БУДАПЕШТ, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он понимает аргументы, но не принимает действия президента России Владимира Путина в отношении Украины. В опубликованном в четверг интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche глава венгерского правительства отметил также, что в любом случае Запад должен найти способ мирного сосуществования с Россией.

Орбан рассказал, что во время своего визита в Москву в начале февраля 2022 года обсуждал на встрече с Путиным вопросы международной безопасности, в том числе связанные с расширением Североатлантического альянса. По словам премьера, российский лидер сказал ему, что для Москвы "членство Венгрии в НАТО не является проблемой, только членство Украины и Грузии".

"Проблема Путина - ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений. Кроме того, американцы отменили важные договоры о разоружении. Вот почему Путин больше не мог спокойно спать по ночам", - считает Орбан. "Я понимаю, что сказал Путин. Но я не принимаю того, что он сделал", - добавил премьер в интервью швейцарскому журналу, которое изложило венгерское информационное агентство MTI.

Он также отметил, что Россия иначе смотрит на многие вопросы, чем Запад, поскольку "это другая цивилизация". Однако "не имеет значения, нравится это [Западу] или нет", сказал Орбан. Он подчеркнул, что в любом случае западные страны обязаны найти способ мирного сосуществования с такой мощной державой, как Россия. 

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