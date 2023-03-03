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ТАСС

Орбан заявил, что подход Запада к ситуации на Украине определяют США, а не ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Bertrand Guay, Pool via AP

Венгерский премьер отметил, что Будапешт находится под постоянным давлением, его пытаются заставить изменить позицию по Украине и поставлять ей вооружения

БУДАПЕШТ, 2 марта. /ТАСС/. Подход Запада к ситуации на Украине определяют США, а не страны Евросоюза, хотя вооруженный конфликт происходит на европейской территории. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью, опубликованном в четверг швейцарским еженедельником Die Weltwoche.

"В решениях, которые принимаются в Брюсселе, я чаще вижу отражение американских интересов, чем европейских", - заявил глава правительства. По его словам, в определении подхода к конфликту на Украине "сегодня последнее слово за американцами".

Орбан отметил, что Венгрия находится под постоянным давлением, ее пытаются заставить изменить позицию по Украине и поставлять вооружения в соседнюю страну. "Они хотят втянуть нас в войну, и они не выбирают средства. До сих пор нам удавалось сопротивляться", - сказал премьер в интервью швейцарскому журналу, которое изложило венгерское информационное агентство МТИ. 

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Страны
Венгрия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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