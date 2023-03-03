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ТАСС

Глава МИД Китая предложил коллеге из ФРГ достичь надежных договоренностей по Украине

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Цинь Ган
Цинь Ган.
Источник изображения: topwar.ru

Цинь Ган также "указал на объективную и справедливую позицию КНР по украинскому кризису"

ПЕКИН, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в четверг указал своей германской коллеге Анналене Бербок на необходимость политического урегулирования украинского кризиса и достижения надежных договоренностей по обеспечению безопасности в Европе. Об этом сообщил МИД Китая.

"Цинь Ган подчеркнул, <...> что соответствующие страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь, создать сбалансированные, эффективные и устойчивые рамки для обеспечения безопасности в Европе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства по итогам встречи двух дипломатов в Нью-Дели, где состоялось заседание глав МИД стран Группы двадцати.

Цинь Ган также "указал на объективную и справедливую позицию КНР по украинскому кризису", напомнив о конструктивной роли, которую играет Пекин в решении данной проблемы. Он добавил, что Китай настаивает на политических методах урегулирования и будет стремиться к продвижению мирного диалога. 

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Страны
Германия
Китай
Украина
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