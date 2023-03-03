В ФРГ заявили об обязанности Украины самой определять критерии возможного перемирия с РФ

Глава немецкого МИД Анналена Бербок отметила, что ее государство не будет говорить, что украинцам делать со своей страной

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок напомнила о позиции кабмина Германии, согласно которой Украина сама должна определять для себя критерии мира с Россией.

"Мы поддерживаем право Украины на самооборону, - сказала она в эфире телеканала ARD. - Однако в конечном итоге Украина сама будет вести переговоры о том, как будет выглядеть мир. Ни германский министр иностранных дел, ни канцлер не будут говорить, что украинцам делать со своей страной".

Одновременно с этим она указала, что в Берлине считают Крым "украинской территорией".

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине 11 марта 2014 года приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость полуострова и его воссоединение с Россией.