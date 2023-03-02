Войти
Военное обозрение

Пригожин ответил на запрос об использовании ЧВК «Вагнер» спутниковых снимков, якобы предоставленных китайской компанией

323
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пресс-служба ЧВК «Вагнер» опубликовала в своем телеграм-канале ответ основателя частной военной компании Евгения Пригожина на запрос об использовании «вагнеровцами» спутниковых снимков, якобы предоставленных китайской компанией, в ходе проведения операций в зоне СВО.

Соответствующий вопрос был задан редакцией российского интернет-издания «Правда.ру».

Авторы запроса сослались на вчерашнее заявление помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниеля Критенбринка. Выступая на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, американский дипломат сообщил, что одна из китайских компаний, внесенных в черный список Минфина и Минторга США, — Spacety Co, — предоставляла спутниковые снимки ЧВК «Вагнер». Естественно, никаких доказательств сказанному Критенбринк не привел.

В ответном комментарии на запрос российского издания Евгений Пригожин сообщил, что у ЧВК «Вагнер» нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков у сторонних компаний. Частная военная компания уже полтора года использует почти два десятка собственных спутников, ведущих радиолокационное и оптическое наблюдение.

Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США

— сообщил Пригожин.

Китайская компания Spacety Co располагает сетью собственных спутников и оказывает коммерческие услуги по продаже спутниковых снимков в научных и исследовательских целях. В конце января Минфин и Минторг США включило Spacety Co в так называемый черный список (Список SDN), обвинив в нарушении антироссийских санкций, сотрудничестве с Вооруженными силами РФ и компаниями российского ВПК.

В официальном заявлении компании все обвинения со стороны Соединенных Штатов отвергаются. Руководство Spacety Co утверждает, что не имеет никаких дел с российскими предприятиями, государственными структурами и службами, начиная с февраля прошлого года. Тем более, сказано в заявлении, не ведет деятельности в поддержку группы «Вагнера».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧВК
Похожие новости
31.03.2021
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
24.11.2020
JB Press (Япония): Китай развязал против Японии «невидимую войну»
04.03.2019
Решение на войну
19.12.2018
Глава военной контрразведки: "Смерш" работал даже на Аляске
02.02.2018
Умру за родину. Дорого
31.12.2011
Феномен китайской военной мощи пока еще недооценен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 08:17
  • 45672
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.03 06:57
  • 5
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 22:57
  • 6
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 22:07
  • 12
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 21:12
  • 25
Сухопутный линкор.
  • 01.03 17:33
  • 1
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023
  • 01.03 17:18
  • 1
Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки
  • 01.03 17:16
  • 9
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 16:37
  • 4
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 15:26
  • 250
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 01.03 11:35
  • 4
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 01.03 08:42
  • 2
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 08:33
  • 69
Военный эксперт опубликовал пост о провале "Панциря" в Сирии и удалил его
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям