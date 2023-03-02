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ТАСС

В Приморье началась первая конференция по подготовке учений России и Лаоса "Ларос-2023"

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Танки Т-72МС армии Лаоса в ходе совместных российско-лаосских учений "Ларос-2019" на лаосском полигоне Бан Пэн, декабрь 2019 года
Танки Т-72МС армии Лаоса в ходе совместных российско-лаосских учений "Ларос-2019" на лаосском полигоне Бан Пэн, декабрь 2019 года.
Источник изображения: кадр из видео Министерства обороны России

По словам полковника Ивана Тараева, совместные мероприятия направлены на укрепление военно-технического сотрудничества и борьбу с терроризмом

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Первая конференция по подготовке совместных военных учений России и Лаоса "Ларос-2023" стартовала в Приморье, на ней стороны обсудят сроки и район учений, численность и состав участников, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"В Приморье стартовала первая планирующая конференция представителей командования Восточного военного округа и Минобороны Лаосской Народно-Демократической Республики по организации предстоящего совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2023". В ходе визита российская делегация и зарубежные коллеги обсудят порядок проведения совместных тренировок, сроков и районов проведения учения, культурно-досуговых мероприятий, численность и состав участников учения, порядок перемещения, проживания и питания военнослужащих", - сказали журналистам в пресс-службе.

Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев, слова которого привели в сообщении, отметил, что ежегодные учения направлены на укрепление и развитие военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами. Также они проводятся для борьбы с терроризмом. В рамках учений военнослужащие двух стран с применением различных тактических приемов ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования. 

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