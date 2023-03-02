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В России оценили защищенность Москвы от дронов

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСC

Москва защищена от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но противник продолжит искать бреши в системе противовоздушной обороны (ПВО). Защищенность столицы от атак дронов оценил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с MK.RU.

«Вокруг Москвы развернуты станции ПВО большой, средней и малой дальности. Понятное дело, что противник все равно ищет бреши, чтобы ими воспользоваться. Поэтому идет работа по усилению ПВО на дальних подступах», — сказал аналитик.

По его мнению, самыми эффективными средствами борьбы с дронами являются комплексы «Тор-М2», «Бук-М2» и «Бук-М3». Леонков отметил, что предприятия, которые выпускают «Тор-М2», к концу 2022 года увеличили их выпуск на 120 процентов.

По словам эксперта, в выборе целей Вооруженным силам Украины (ВСУ) активно помогает американская разведка, которая выбирает наименее защищенные маршруты.

Ранее в феврале американское издание The Drive писало, что украинские беспилотники Ту-141 «Стриж» получили осколочно-фугасные авиабомбы ОФАБ-100-120.

В январе еженедельник «Звезда» заметил, что американская корпорация Raytheon принимала участие в модификации советских беспилотников Ту-141 «Стриж», которыми располагают ВСУ.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
Бук-М2
Компании
Raytheon
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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