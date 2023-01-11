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В России рассказали об участии США в модификации украинских Ту-141 «Стриж»

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Ту-141 «Стриж»
Ту-141 «Стриж».
Источник изображения: gta5-mods.com

Американская военно-промышленная корпорация Raytheon, один из крупнейших подрядчиков Минобороны США, принимала участие в модификации советских беспилотников Ту-141 «Стриж», которыми располагают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет «Арсенал Отечества».

По данным издания, американские специалисты заменили советскую бортовую систему навигации беспилотника на современную.

Отмечается, что для наведения модифицированных Ту-141 «Стриж» используется глобальная спутниковая система Global Positioning System (GPS). «По сути это теперь — гибрид из советских ноу-хау и инженерной мысли американской корпорации Raytheon», — говорится в публикации.

В декабре военный эксперт Алексей Леонков рассказал о фактической переделке украинских «Стриж» в ракеты средней дальности. В том же месяце обозреватель «Известий» Антон Лавров заявил, что на Украине модернизировали советские беспилотники Ту-141 «Стриж».

Тогда же глава российской делегации МИД в Вене вопросам военной безопасности Константин Гаврилов сказал, что западные специалисты помогли Украине модернизировать устаревшие советские беспилотники для того, чтобы они были способны наносить удары по территории России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Raytheon
Проекты
GPS
БПЛА
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