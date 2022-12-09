В России рассказали о переделке украинских Ту-141 в ракеты средней дальности

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны сбивать украинские беспилотники, в частности, модернизированные летательные аппараты Ту-141 «Стриж» советского производства. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, украинские инженеры предприняли попытку переделать Ту-141 «Стриж» в ракеты средней дальности.

«Дальность таких беспилотников составляет порядка 1000 километров. Но это не значит, что они полетят дальше 1000 километров, технические возможности у них ограничены, и само техническое состояние тоже может не дать эту полную дальность — 1000 километров», — сказал эксперт.

Специалист отказался называть Ту-141 «Стриж» несбиваемым. «К тому же нужно понимать, что эти беспилотники пытались атаковать наши военные базы на территории Крыма, но все они были сбиты», — заключил специалист.

В декабре военный обозреватель «Известий» Антон Лавров заявил, что на Украине модернизировали советские беспилотники Ту-141 «Стриж».

В том же месяце Минобороны России сообщило о перехвате украинских беспилотников, летевших на малых высотах в Рязанской и Саратовской областях.