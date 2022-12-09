Военный эксперт рассказал о превосходстве российских систем ПВО

Военный эксперт Леонков: российские системы ПВО способны сбивать украинские беспилотники Ту-141 «Стриж»

Военный эксперт Алексей Леонков 8 декабря заявил «Известиям», что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны сбивать украинские беспилотники Ту-141 «Стриж». Так, была отражена атака на военные базы в Крыму.

«Речь идет о советских беспилотниках Ту-141 «Стриж», которые украинские инженеры переделывают, можно сказать, в ракеты средней дальности. Дальность таких беспилотников составляет порядка 1000 км. Но это не значит, что они полетят дальше 1000 км, технические возможности у них ограничены, и само техническое состояние тоже может не дать эту полную дальность — 1000 км», — сказал эксперт.

Он добавил, что российские системы ПВО сбили беспилотники, которые атаковали аэродромы Дягилево и Энгельс, но произошла гибель военнослужащих от осколков.

«Называть этот беспилотник несбиваемым я бы не стал. Выводы сделаны, меры безопасности будут предприниматься на дальности до 1000 км. К тому же нужно понимать, что эти беспилотники пытались атаковать наши военные базы на территории Крыма, но все они были сбиты», — заключил Леонков.

Ранее в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабль Черноморского флота поразил беспилотник в акватории Черного моря в Севастополе.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что риски последующих терактов со стороны Украины в отношении Крыма и Севастополя сохраняются, поскольку украинская сторона продолжает свою линию по приверженности террористической деятельности.

5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

На следующий день газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что атаки на военные аэродромы РФ были осуществлены Украиной. При этом официально Киев свою причастность к инцидентам не признавал.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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