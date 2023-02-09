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Украинский Ту-141 получил авиабомбу

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Для удара по российским аэродромам украинские военные могли задействовать тяжелые разведывательные аппараты Ту-141 «Стриж». Фото Владимира Карнозова
Для удара по российским аэродромам украинские военные могли задействовать тяжелые разведывательные аппараты Ту-141 «Стриж». Фото Владимира Карнозова.

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Ту-141 «Стриж», используемые для атаки на территории России, получили авиабомбы. Об этом пишет издание The Drive.

В публикации отмечается, что речь идет об осколочно-фугасной авиабомбе ОФАБ-100-120, предназначенной для поражения легкобронированной техники, артиллерии и живой силы.

Издание пишет, что данный боеприпас класса «воздух-земля» можно считать относительно распространенным.

О том, что на месте падения БПЛА Ту-141 «Стриж» на окраине Калуги была найдена авиабомба ОФАБ-100-120, стало известно 6 февраля.

В январе издание «Арсенал Отечества» заметило, что американская военно-промышленная корпорация Raytheon, один из крупнейших подрядчиков Минобороны США, принимала участие в модификации советских беспилотников Ту-141 «Стриж», которыми располагают Вооруженные силы Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Raytheon
Проекты
БПЛА
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