Эксперт призвал учесть провал США в Афганистане в связи с военной помощью Киеву

Генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко посетовал на то, что Вашингтон не учится на собственных ошибках, совершенных в ходе многочисленных попыток заниматься национальным строительством за рубежом

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты при поставках оружия Украине должны принять в расчет собственные провальные попытки контролировать военную технику, поставлявшуюся в Афганистан. Об этом заявил в понедельник на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко.

"Я могу говорить только об Афганистане, поскольку занимаюсь им. <...> В Афганистане была создана ужасная система [контроля за поставками оружия и военной техники]. Мы [аппарат генинспектора по реконструкции в Афганистане] и генеральный инспектор Министерства обороны США в нескольких своих [публиковавшихся в последние годы] докладах указывали, что эта система не работала. Я имею в виду, что они [ответственные американские лица] не знали, где находились [переданные Вашингтоном] вооружения, что [с некоторыми из них] происходило в конечном счете. Про Украину рассуждать не могу, поскольку не занимаюсь ей. Я лишь говорю, что этот урок должен учитываться", - отметил специалист.

Сопко убежден, что для американского правительства подготовленные им и его подчиненными отчеты должны быть "как мигающие [предупредительные] желтые сигналы". "Вам как творцу политики следует знать о том, что произошло там [в Афганистане], и рассматривать вопрос о том, станет ли это проблемой на Украине. Мы говорим только это: давайте учиться на том, что мы вынесли из 20 лет, проведенных в Афганистане", - подчеркнул аудитор администрации США.

Он фактически утвердительно ответил на просьбу сообщить, считает ли он необходимым учредить пост специального генерального инспектора правительства США, который бы контролировал военную, финансовую и иную помощь Украине. "Думаю, что модель [создания должности] специального генерального инспектора идеальна для ситуации, подобной Украине", - сказал Сопко. По его мнению, "когда тратятся такие деньги и так быстро", как в случае с Украиной и Афганистаном, неизбежны неэффективные расходы и просто воровство. "Каким бы благородным ни было дело, у вас будут воровство и проблемы такого рода", - указал генинспектор.

Он посетовал на то, что правительство США не учится на собственных ошибках, совершенных в ходе многочисленных попыток заниматься национальным строительством за рубежом. "Учить уроки - это, к сожалению, не в ДНК Соединенных Штатов", - считает Сопко.

Кроме того, он подтвердил, что США бросили в Афганистане в том числе "некоторую сложную [военную] технику" и есть угроза дальнейшего расползания этих вооружений. Сопко уточнил, что его не удивило случившееся. "<...> Мы подчеркивали <...> в течение нескольких лет, что у Министерства обороны США ужасная система отслеживания [поставленных в Афганистан] вооружений, того, где они находились, как производились их ремонт и обслуживание", - сказал Сопко.

Комментируя действия бежавшего из Афганистана в 2021 году президента Ашрафа Гани, генинспектор подверг его жесткой критике. "Казалось, что он живет в параллельной реальности <...>", - пояснил Сопко. На его взгляд, Гани занимался "микроменджментом в экстремальной степени" и находился в состоянии "полного отрицания" реалий в Афганистане. По оценке Сопко, Афганистаном при Гани правил, по сути, триумвират в лице главы государства, его советника по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба и "руководителя президентского дворца".

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

Нынешний президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной 2021 года о намерении вывести свои силы из южноазиатской страны. 15 августа 2021 года Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.