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ТАСС

Новый дрон РУД-7 для сброса грузов с воздуха отправится в зону СВО в апреле

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НИИВК им. М. А. Карцева
НИИВК им. М. А. Карцева.
Источник изображения: http://ниивк.рф

При модернизации протяженность маршрута квадрокоптера и радиус его боевого действия увеличили до 10 км

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новый разведывательно-ударный квадрокоптер РУД-7, предназначенный для сброса грузов с воздуха, должен начать работу в зоне специальной военной операции (СВО) в апреле. Об этом сообщил ТАСС руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А. Карцева Виталий Долгов.

"Новый квадрокоптер РУД-7 был создан на основе разведывательно-ударного дрона РУД-250. Это была просьба заказчика - Минобороны РФ. Дроны-камикадзе РУД-250 отличаются небольшими размерами. В зоне спецоперации появились новые задачи, которые требуется решить при помощи беспилотника. Одна из этих задач - сброс одного или нескольких изделий с воздуха. Новый квадрокоптер успешно прошел испытания в Подмосковье. Планируем, что аппарат отправится работать в зону СВО в начале апреля", - рассказал Долгов.

В ходе модернизации протяженность маршрута квадрокоптера и радиус его боевого действия были увеличены до 10 км. "Максимальная масса полезной нагрузки возросла с 1,5 до 2 кг. При желании можно увеличить массу полезной нагрузки до 3 кг", - добавил руководитель лаборатории.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации испытания проходят пять разведывательно-ударных дронов РУД-250. Они летают без применения системы навигации GPS, неуязвимы для ружей радиоэлектронной борьбы и развивают высокую скорость. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
БПЛА
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