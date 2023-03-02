В Пентагоне заявили, что не располагают сейчас танками Abrams для передачи Киеву

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер отметила, что выделенных ранее Пентагону средств на помощь Украине "достаточно для текущих планов"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Армия (сухопутные войска) США в настоящее время не располагает танками M1 Abrams, которые можно было бы передать Украине. Об этом заявила во вторник помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

"Что касается танков Abrams, <...> Армия в настоящее время не располагает танками, которые можно было бы перебросить или направить на Украину", - отметила она, отвечая на вопрос законодателя, почему американская сторона намерена произвести танки для передачи Киеву, а не направить их с собственных складов.

Конгрессмен также спросил, почему передача танков может занять полтора года. По словам Уолландер, американская сторона пытается ускорить доставку танков на Украину. "Но мы не пересматриваем те сроки, которые вы обозначили", - добавила она.

Уолландер отметила, что выделенных ранее Пентагону средств на помощь Украине "достаточно для текущих планов". "Но мы продолжим проводить оценки уровня потребностей". "В настоящее время мы считаем, что израсходуем эти ассигнования на предоставление Украине тех средств, которые ей потребуются, в текущем финансовом году", - добавила она. По словам Уолландер, Пентагон рассмотрит возможность запросить дополнительные средства.

Министр Армии США Кристин Уормут на прошлой неделе заявила, что американские военные не готовы сейчас с уверенностью сказать, может ли Украина получить танки M1 Abrams в текущем году. По ее словам, рассматриваются варианты, при которых на это потребуется "меньше двух лет, меньше полутора лет". Она отметила, что рассматривается возможность произвести эти танки.

Власти США в январе объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине танки Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.

Американская сторона ранее неоднократно признавала наличие сложностей с доставкой танков Abrams, обеспечением их топливом, ремонтом и поддержкой, а также необходимость длительного обучения украинских военных управлению ими.