Импортозамещение в лазерных системах для аэрокосмического сектора обсудили профильные специалисты на встрече в Москве

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Развитие лазерных технологий обсудило руководство московского предприятия холдинга "Швабе" в ходе встречи с заместителем генерального директора Российского научного фонда (РНФ) Алексеем Медведевым, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"В частности, речь шла о полупроводниковых лазерах и их востребованности в телекоммуникационных системах и аэрокосмическом секторе. Реализацией этого проекта занимаются специалисты предприятия. По их оценке, уже в ближайшей перспективе отечественное решение сможет заменить импортные аналоги", - сказано в сообщении.

Рабочая встреча прошла в НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха (НИИ "Полюс"). "Особое внимание её участники уделили разработке лазерной техники для отечественной промышленности", - информирует пресс-служба.

По её данным, "в рамках встречи обсуждались научные исследования, которые уже ведет НИИ "Полюс", а также комплекс мер от РНФ по поддержке новых инициатив". "Алексей Медведев указал на возможность участия в программах фонда как на этапе поисковых исследований, так и при проведении прикладных работ", - сказано в пресс-релизе.

Генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов отмечает, что "институт обладает уникальным опытом в области лазерных технологий и выпускает на их основе широкую линейку изделий для различных сфер применения". "Вместе с тем мы уделяем особое внимание поиску новых технологических решений и заинтересованы в оценке и поддержке этих инициатив", - сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.