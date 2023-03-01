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ЦАМТО

Премьер Мали: поставки военной техники из России переломили ситуацию с терроризмом в стране

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Поставленный ВВС Мали из России боевой вертолет Ми-35М (малийский регистрационный номер TZ-12H) новой постройки АО "Роствертол" (в составе АО "Вертолеты России"). Сообщалось, что он был поставлен в конце 2020 года, став третьим по контракту 2016 года с Ма
Поставленный ВВС Мали из России боевой вертолет Ми-35М (малийский регистрационный номер TZ-12H) новой постройки АО "Роствертол" (в составе АО "Вертолеты России"). Сообщалось, что он был поставлен в конце 2020 года, став третьим по контракту 2016 года с Мали на четыре вертолета Ми-35М, церемония передачи вертолета малийской стороне была произведена в Бамако 12.01.2021. Первые два вертолета Ми-35М были поставлены Мали в сентябре 2017 года.
Источник изображения: www.defenceweb.co.za

ЦАМТО, 28 февраля. Поставка российской военной техники в Мали позволила переломить ситуацию с терроризмом в стране, и теперь боевики испытывают страх, заявил в интервью "РИА Новости" премьер-министр переходного правительства республики Шогель Кокалла Маига.

"Для малийцев важно не количество, а результат. Сегодня мы можем подтвердить, что страх перешел в другой лагерь. Террористы больше не вызывают страх малийцев. Наоборот, малийская армия вызывает страх у террористов, это важно. Сотрудничество (с Россией в военной сфере) продолжится", – сказал он.

Как напоминает агентство, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о передаче Мали крупной партии авиатехники, отметив, что двустороннее сотрудничество в военной и военно-технической сферах получило новое развитие.

В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. В августе 2022 года страна получила от России несколько военных самолетов и вертолетов: учебно-боевые самолеты L-39 и штурмовики Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8.

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Страны
Мали
Россия
Продукция
L-39
Ми-17
Ми-24
Ми-8
Ми-8АМТ
Су-25
Персоны
Лавров Сергей
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