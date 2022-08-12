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ЦАМТО

ВВС Мали приняли на вооружение ряд образцов авиационной техники

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Ми-35М (малийская регистрация TZ-14H)
Один из двух поставленных ВВС Мали из России новых боевых вертолетов Ми-35М (малийская регистрация TZ-14H) во время демонстрации президенту Мали Ибрагиму Бубакару Кейта. Бамако, 03.10.2017.
Источник изображения: twitter.com/presidencemali

ЦАМТО, 11 августа. Вооруженные силы Мали 9 августа приняли на вооружение ряд образцов авиатехники, в том числе самолеты L-39, Су-25, C-295, вертолеты Ми-17 и Ми-24П. Церемония состоялась в международном аэропорту Модибо Кейта (пригород Бамако).

Как сообщает Defenceweb.co.za, авиатехнику принял начальник штаба (командующий) ВВС генерал Алу Бой Диарра. В церемонии приняли участие высшие государственные официальные лица Мали, а также посол России в Мали.

Как отмечается, большая часть авиатехники была получена из России.

В число принятой авиатехники вошел один штурмовик Су-25, четыре учебно-боевых самолета L-39 "Альбатрос", ударный вертолет Ми-24П, транспортный вертолет Ми-17 и один тактический военно-транспортный самолет Airbus C-295.

Самолет C-295 прибыл 31 мая и является вторым из заказанных машин данного типа у компании Airbus. Первый C-295 был доставлен в Бамако в декабре 2016 года. Поставка второй машины долго откладывалась из-за санкций США.

Два Ми-24П были доставлены в Мали 30 марта этого года вместе с мобильными РЛС "Противник-ГЕ" (59H6-E) из России. Правительство Мали также недавно приобрело в России четыре Ми-35М.

В 2020 году для ВС Мали в России были заказаны четыре вертолета Ми-17 (два Ми-171Ш и два Ми-17В5) на сумму 61 млн. долл., включая обучение и вооружение, которые были поставлены в ноябре 2021 года.

Судя по всему, Су-25 и L-39 поставлены по недавно подписанным контрактам, поскольку в прессе о них не сообщалось.

В своем выступлении командующий ВВС заявил, что "закупка ВиВТ является частью мероприятий по восстановлению профессиональных вооруженных сил. Новая техника значительно укрепит ВВС и будет использоваться для уничтожения баз и укрытий террористов, повысит мобильность воинских подразделений".

Как напоминает издание, с 2012 года на севере Мали стали активно действовать крупные формирования террористов, их атаки распространились также на Нигер и Буркина-Фасо. В результате правительство Мали обратилось к России с запросом на поставку ВиВТ для укрепления своих вооруженных сил и сил территориальной обороны.

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Буркина-Фасо
Мали
Нигер
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Продукция
C-295 CASA
L-39
Ми-17
Ми-17В5
Ми-24
Ми-35
Ми-8АМТ
Противник-ГЕ
Су-25
Компании
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