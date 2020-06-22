Минск и Киев строят ракеты

Белоруссия ищет партнера для отражения внешней агрессии

Трения между Минском и Москвой актуализировались и в военной сфере. После проведения Парада Победы в Минске лидер Беларуси Александр Лукашенко озаботился формированием современного ракетного щита республики.

По его мнению, для усиления оборонного потенциала государства необходимо создание современной ракеты. Однако Россия, подчеркнул Лукашенко, не торопится сотрудничать с Беларусью по этому вопросу.

Белорусские специалисты совместно с китайскими работают по проекту «Полонез», однако требование Лукашенко создать свою ракету говорит о том, что в проекте все идет не так, как хотелось бы.

В соседней с Беларусью Украине ракетные технологии пока еще существуют. С учетом истории военно-технического сотрудничества между государствами Киев мог бы помочь Минску в его планах усилить собственный оборонный потенциал в пику Москве.

Третий не лишний

22 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ознакомления с военными разработками на предприятии «ОКБ ТСП» в Мачулищах заявил, что стране нужно создать свою ракету с дальностью до 300 км. При этом он возмутился отказом России предоставлять полигоны для испытаний.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо поклониться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно. Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос», – передало БелТА эмоциональную реакцию Лукашенко в ответ на жалобы разработчиков об отказе России предоставить свои полигоны для испытаний первого опытного образца белорусской ракеты.

Образец, по версии докладчиков, должен появиться к сентябрю, что уже подтверждает срыв сроков выполнения ОКР, являющейся развитием и продолжением совместной с Китаем программы создания 301-мм реактивной системы залпового огня «Полонез», впервые представленной в 2015 году.

«Наша стратегическая задача в сфере обороны – нанести неприемлемый урон агрессору. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день – это ракеты, высокоточное оружие», – подчеркнул белорусский лидер.

Отсутствие взаимопонимания с Москвой может толкнуть Минск на поиск более отзывчивого партнера. В политическом треугольнике противоречий, как правило, место находится Киеву. Последние пять лет Лукашенко претендует на роль миротворца в конфликте между Украиной и Россией. Ведется диалог с двумя сторонами, и не без выгоды для Беларуси.

Например, «БелАвиа» с пользой для себя спасла авиационный транзит между Украиной и Россией после решения украинских властей закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. А работа ТКГ в Минске остается единственной площадкой для диалога Киева с непризнанными республиками.

Военно-техническое сотрудничество Украины с Беларусью состоит из нескольких совместных проектов, которые не вызвали горячего одобрения у РФ. Почему бы этот список не пополнить еще одним?

Возможности оборонной промышленности Украины теоретически позволяют решить вопрос, который поставил Лукашенко на повестку дня национального ВПК. Пока реформа оборонного сектора, проводимая на Украине, еще не извела на корню высокотехнологичное производство, Беларусь в кооперации может получить желаемое – ракету дальностью до 300 км. А национал-патриоты на Печерских холмах могут записать себе в актив формирование потенциальной угрозы Кремлю в виде ракетного щита, способного достать столицу бывшего СССР. Возможен ли такой сценарий?

Плоды сотрудничества

Проанализируем наиболее свежий из череды скандалов, более или менее регулярно возникающих между партнерами по Союзному государству, уровень военного и военно-технического сотрудничества которых всегда был чрезвычайно высок.

Во-первых, Белоруссия по-прежнему сохраняет статус ведущего военно-политического союзника России. Все остальное – частности. Вместе с тем опасения, высказываемые военными экспертами, о последовательном снижении военного и военно-технического сотрудничества вполне обоснованы. Чаще всего в качестве примера приводится стремление белорусского руководства развивать военно-техническое сотрудничество с Украиной, в том числе и в сфере создания нового современного оружия.

Действительно, за истекшие три десятилетия существования независимых Украины и Беларуси эти страны успешно реализовали целый ряд совместных военно-промышленных проектов.

Однако наиболее тесными и результативными были и остаются совместные работы, основанные на сложившейся еще внутри Советского Союза кооперации, имеющие ориентацию на внешний рынок вооружений. Так, в 1990-е годы Белоруссия и Украина осуществили экспортные поставки боевой авиационной техники в Перу (МиГ-29, Су-25), Алжир (МиГ-29), Македонию (Ми-8МТ, Ми-24 и Су-25) на сотни миллионов долларов.

Подобные операции продолжались, хотя и с меньшим размахом и успехом, в силу сужения рынка потребителей до не самых богатых стран Африки и Азии, чаще всего имеющих проблемы с санкциями и прочими ограничениями. В частности, известно об экспорте из Беларуси и Украины при взаимной технической поддержке самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и МиГ-29 в Судан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию и другие страны третьего мира. Все это приносило сравнительно легкие доходы, так как использовались уже имеющиеся вооружения, унаследованные от СССР, подкрепленные сохранившейся технологической базой той же эпохи и подготовленным опытным контингентом. Результаты наработок в процессе выполнения экспортных контрактов иногда использовались и в интересах собственных Вооруженных сил, но приоритетом всегда оставалась прибыль, распределение которой и объединяло постсоветских побратимов.

Ситуация начала меняться после существенного исчерпания складских запасов и устаревания доступных технологий. Так, фиаско потерпело совместное предприятие, созданное белорусскими предпринимателями с ПАО «Мотор Сич» по организации ремоторизации многочисленного парка вертолетов Ми-8Т в модификацию Ми-8МСБ на Оршанском авиаремонтном заводе, благословленную лично Лукашенко. Итогом стала закупка в России 12 новых вертолетов Ми-171, сопровождавшаяся публичным скандалом с арестом личного самолета Як-40 Вячеслава Богуслаева и национализацией белорусского предприятия. Итоги совместных проектов с государственным киевским КБ «Луч» по созданию новых зенитных управляемых ракет Т-382 для модернизированных белорусскими предприятиями в интересах внешнего заказчика комплексов ПВО и совместному производству противотанковых ракетных комплексов «Шершень» также не впечатлили.

Несколько подзабылась и история приобретения Белоруссией учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ, контракты на которые были подписаны в 2012-м и в мае 2017 года соответственно. Этому предшествовали импорт с Украины из наличия отремонтированных учебно-боевых L-39 и демонстративные переговоры с Китаем о закупке или совместном производстве в кооперации с украинскими предприятиями сверхзвуковых учебно-боевых самолетов Hongdu L-15 с двигателями АИ-222–25Ф(АИ-322) производства «Мотор Сичи» и привлечении Одесского авиационного завода.

Можно вспомнить и многочисленные спекуляции на тему размещения российской авиабазы на территории Беларуси, получения или размещения ОТРК «Искандер-М» и пр. Результат всегда оставался неизменным: белорусская сторона просто выторговывала лучшие условия и оформляла новый контракт с Россией.

Во-вторых, оглашенный Лукашенко тезис о проблеме с предоставлением полигона также является надуманным. Ранее приемо-сдаточные испытания РСЗО «Полонез» вполне успешно прошли на базах в Китае. Белорусские подразделения регулярно участвуют в совместных с Россией учениях с боевыми стрельбами, а белорусско-китайский «Полонез» не далее как в начале мая 2018 года был обкатан на бывшем советском полигоне в Сары-Шаган в ходе совместных командно-штабных учений ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Беларуси и Казахстана.

Правда, это было скорее рекламной акцией по продвижению производимой продукции, так как единственный инозаказчик белорусской РСЗО – Азербайджан – ограничился всего одной батареей. Китайские партнеры также не горят желанием взращивать возможного конкурента на рынке вооружений или делиться собственными технологическими достижениями, поэтому дальнейшая модернизация с увеличением дальности частично локализованных на белорусских сборочных предприятиях ракет, судя по ряду признаков, столкнулась с некоторым взаимным недопониманием.

Следствием этого и стали показательные выпады президента Лукашенко как в сторону России, так и в сторону Украины. Опять-таки реклама, тем более скандализированная, – двигатель торговли, и вполне может привлечь внимание к новоявленному ракетному экспортеру.

Отсутствие экспортных контрактов делает проблему отсутствия полигонов ничтожной, а отсутствие перспектив получения новых технологий ракетостроения заставляет обращаться с призывами и к аутсайдерам. Тем более что военно-техническое сотрудничество с Украиной поддерживалось всегда, особенно в последние шесть лет после введения санкций против России.

Разрабатываемый в днепропетровском КБ «Южное» им. М.К. Янгеля проект ОТРК «Борисфен»–«Сапсан»–«Гром»–«Гром-2» в виде комплектующих, опытных образцов, рабочей конструкторской документации официально и контрабандой уже успел попасть во многие страны, включая Саудовскую Аравию, Южную Корею, Китай, Турцию и пр. Не стоит забывать и Минобороны Украины, которое финансировало НИОКР, длившиеся с перерывами с 1992 по 2013 год.

Определенных успехов достигла и разработка ГосККБ «Луч» в рамках ОКР «Ольха» модернизированных 300-мм корректируемых ракет для советских РСЗО 9К58 «Смерч», которые уже предлагались на экспорт в Азербайджан, ОАЭ и некоторые другие страны. Правда, достигнутая последней дальность не отвечает требованиям Лукашенко в 300 км, а отсутствие обещанных еще осенью прошлого года испытаний в Саудовской Аравии ОТРК и интереса к его закупкам Китая и Турции делают перспективы «Сапсана»–«Грома» еще более призрачными, чем в предыдущие 30 лет.

В-третьих, официально оглашенная Лукашенко цель нового современного ракетного оружия по сдерживанию агрессора также представляется несколько гипертрофированной. Практическое значение для военных откровенно сомнительно: ни Беларусь, ни Украина по-прежнему не имеют противников, с которыми бы они смогли воевать всерьез. Ни блок НАТО, ни Россию и ОДКБ в случае получения реального приказа такие вещи, как «нанесение неприемлемого ущерба», не остановят, а только увеличат потери применившей стороны.

Сомнительные потенциал

Опыт боевого применения в Донбассе в 2014 году украинскими вооруженными силами ракетных комплексов «Точка-У» только подтвердил, что никакое конвенциональное вооружение не станет чудо-оружием и не сможет переломить ход военных действий даже при его успешном и масштабном использовании, если не будет сопровождаться успехами всей армии.

Поэтому из реальных, а не декларируемых целей остается лишь вполне очевидное и понятное: попытка информационного давления на партнеров, воодушевление электората в преддверии выборов, поддержка внутреннего товаропроизводителя и демонстрация желания привлечения инвесторов, высоких технологий и развития совместных предприятий.

С апреля нынешнего года Украина в одностороннем порядке прервала ВТС с Беларусью. 1 апреля 2020 года Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против Беларуси, которые были введены еще в 2011 году. Они включают и эмбарго на поставку оружия, действуют санкции до февраля 2021 года. Документ, к которому присоединилась Украина, не носит обязательного характера для государств, не входящих в организацию.

Белорусский политолог Павел Карназыцкий считает, что ВТС Украины и Беларуси сейчас невозможно: «Военно-техническое сотрудничество Украины с Беларусью должно быть приостановлено, если Украина следует своим международным обязательствам».

Политолог отметил, что были совместные проекты до того, как Украина присоединилась к пакету санкций ЕС против Белоруссии. «Пока Украина не отзовет свою подпись с этого документа, сотрудничество в военной сфере практически невозможно», – добавил политолог.

«Возможно, именно ради того, чтобы сорвать сотрудничество Беларуси с Украиной в военной сфере, и был подписан этот документ, который ничего не дает Украине, никто от нее этого не требовал. А кому это выгодно – вопрос к МИД Украины», – констатировал Карназыцкий.

Диана Михайлова

Диана Ивановна Михайлова – военный журналист.