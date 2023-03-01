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Военное обозрение

Китайские инженеры провели моделирование воздушного боя на гиперзвуковых скоростях с использованием искусственного интеллекта

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские инженеры сообщили о том, что впервые задействовали искусственный интеллект для имитации необычного воздушного боя. Необычность этого боя в том, что он имитировал противостояние истребителя, способного достигать гиперзвуковых скоростей, с самолётом противника.

В рамках боя искусственный интеллект, созданный китайскими учёными, свёл в условном воздушном бою самолёты, скорость одного из которых составляла 11 Махов. В такой ситуации ИИ определил параметры поражения цели имеющейся на вооружении ВВС Народно-освободительной армией Китая ракетой воздушного базирования. Параметры этого пуска оказались таковы, что в полёте ракета должна выпускаться в направлении, обратном движению самого истребителя.

Система компьютерного моделирования сама определяет момент запуска и осуществляет пуск с возможностью ожидания одобрения этого действия лётчиком. Но так как бои ведутся на гиперзвуковых скоростях, то, как отмечают китайские инженеры, рано или поздно придётся доверить системе искусственного интеллекта на борту самолёта и выполнение самого пуска. Причина проста – лётчик просто не способен своевременно осуществлять пуск ракеты, чтобы при гиперзвуковой скорости самолёта поразить цель в ту долю секунды, когда это возможно, если не менять саму ракету.

На этом основании сделан вывод относительно того, что если истребители достигнут гиперзвуковых скоростей, то они, вероятно, перейдут в разряд беспилотных. Так как мозг среднестатистического человека (даже подготовленного лётчика) не справится с управлением самолёта, с маневрированием на 11 Махах.

В использованной в КНР компьютерной модели самолёт противника двигался со скоростью 1,3 Маха. В китайской прессе сообщается, что условным противником был избран стелс-истребитель F-35 ВВС США, точнее – его компьютерная модель.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-35
Проекты
AI
ГЗЛА
ИТ
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