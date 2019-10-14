Каким "новейшим оружием" и зачем хвастается Трамп

Американский президент Дональд Трамп рассказал о "невероятных новых вооружениях", которые в скором времени появятся в США. Правда, с оговоркой – мол, нужно верить на слово, а демонстрировать оружие американцы будут дозированно, что-то покажут, а что-то нет. Заявления американского лидера явно являются ответом на демонстрацию Владимиром Путиным российских "Цирконов", "Кинжалов" и "Авангардов". О чем говорит Трамп и зачем?

Вот в чем сходство Трампа и Путина, так это в том, что они осознают военную силу своих стран, стремятся при этом добиться определенного превосходства и, соответственно, иметь возможность диктовать условия. В США признают, что свое былое могущество они в определенной степени утратили, в том числе за счет возросшей мощи России и Китая, и никак не хотят с этим смириться. Поэтому нынешние заявления Трампа, в сентябре – о завершении модернизации ядерных сил, а теперь вот – о создании новых вооружений, свидетельствуют о том, что американский лидер всячески пытается показать, что никакого отставания от Москвы и Пекина не существует.

При этом Трамп выразил надежду, что Соединенным Штатам никогда не придется воспользоваться новым вооружением. И здесь его риторика схожа и с Путиным, и с Си Цзиньпином, которые тоже говорят об отсутствии агрессии к другим странам, а свое современное оружие называют исключительно оборонительным.

Трамп сейчас сделал громкое заявление по созданию новых вооружений, которые назвал "невероятными". Сказал и о некоем секретном оборудовании, и о том, что американская армия сейчас мощнее, чем когда-либо. Но "секреты" так и не раскрыл, даже предупредил, что покажут далеко не все новинки. Прозвучало интригующе и чисто в американском стиле, где обыватели уверены в необычайной мощи своей страны и жить без этого ощущения не могут. В преддверии президентских выборов в США подобные заявления предсказуемы, а элемент интриги (у нас есть одна маленькая штучка, но мы ее пока не покажем) должен показать американцам, что Трамп времени не терял и заботился о безопасности.

Военный обозреватель American Thinker ("Американский мыслитель") Роберт Каски не так давно высказался: "Пока Москва и Пекин вооружаются, готовясь к будущим конфликтам, и модернизируют свои армии, демократы решили начать жестокую охоту на вооруженные силы США. Посредством секвестирования они добились сокращения расходов, оставив американских военных без средств, необходимых им для выполнения своих задач. Вашингтон резко урезал военный бюджет, сократил численность войск и заставил союзников и врагов думать и гадать, способны ли Соединенные Штаты, как и прежде, защищать своих друзей и отстаивать свои интересы". Соответственно, Трамп, как республиканец, эту ситуацию должен исправить.

Военный бюджет США превышает 600 миллиардов долларов – при "скромных" российских 76. И если Россия обладает большим количеством танков и артиллерии, это еще не означает тотального превосходства над потенциальным противником. В случае глобального вооруженного конфликта можно надеяться лишь на поддержку союзника в лице Китая. Ну и еще тот фактор, что "закидаем бомбами", в нашем варианте баллистическими ракетами, которые действительно способны стереть Америку с лица земли. Тогда наступит мировой апокалипсис – без выигравших и проигравших, который вряд ли кого-то устраивает.

В США в последнее время все чаще говорят о проблемах с восполнением ресурсов и техники. В тех же ВМС США отмечают, что для выполнения стратегии национальной обороны требуется 355 кораблей, а в их распоряжении только 286. Сегодня US Navy "усох" на 13 процентов по сравнению с 2001 годом. А если подсчитать "потери" с 1991 года, окончания холодной войны, то американский флот уменьшился на 48 процентов – почти вполовину.

При этом в составе Военно-морских сил США находятся 11 авианосцев – 10 класса "Нимиц" и новейший проекта "Форд". Однако из первой десятки на полном ходу находятся только пять, остальные в стадии перманентного ремонта. "Джеральд Форд" (строительство которого обошлось в 13 миллиардов долларов), несмотря на то, что вошел в состав флота в 2017 году, до сих не прошел все испытания, и, скорее всего, его полноценная эксплуатация начнется только в 2020 году. К 2023 году в США планируют завершить строительство еще двух авианосцев класса "Форд". В любом случае на сегодняшний день по количеству авианосцев США превосходят Китай и Россию, вместе взятые.

Реперные точки американской армии с их собственной шкалой измерений в итоге оказались просто мифом. US Army по-прежнему позиционирует себя как самую сильную, мощную и непобедимую. Согласно данным портала Global Firepower Index ("Глобальный индекс военной мощи"), который регулярно анализирует состояние военной мощи 126 стран мира, США действительно пока занимают первое место в рейтинге наиболее сильных в военном отношении государств (на втором месте Россия, на третьем – Китай). Эксперты оценивают, как правило, состояние вооруженных сил, сообразуясь с общей численностью населения, экономическим состоянием государств, а также сравнивают конкретные показатели технической оснащенности армии и флота. То есть первенство моделируется на компьютере, который выдает данные по заложенным в него сведениям. И уже не в первый раз появляются сигналы, свидетельствующие о несоответствии этих рейтинговых исследований реальной ситуации.

О каком "невероятном" вооружении, которое укрепит мощь армии США, говорил сейчас Дональд Трамп? Из озвученных – это атомные подводные лодки. Последняя из новинок – многоцелевая атомная подлодка USS Illinois (SSN-786) проекта Block 3, которая появилась на флоте в 2016 году. Из более современных – 10 АПЛ проекта Block 4, которые были заложены в апреле 2014 года на двух крупнейших американских судоверфях. Ни одна из них еще не спущена на воду. Возможно, именно о них и говорил Трамп как о самых совершенных субмаринах?

Американский военный аналитический журнал National Interest недавно составил рейтинг самого эффективного оружия армии США. В этом списке есть атомные подводные лодки типа "Огайо". Несмотря на то, что эти субмарины давно стоят на вооружении, они являются одними из самых мощных носителей ядерного арсенала – на борту размещено 24 ракеты баллистических ракеты "Трайдент" (Trident II D5) с дальностью стрельбы до восьми тысяч километров, а также торпеды модели Mk-48 – универсальная дистанционно управляемая торпеда большой дальности, оборудованная системой многократной атаки при потере цели.

Среди бомбардировщиков американцы считают лучшими В-2 и В-21, которые являются основной составляющей ударных сил американской авиации. Первый из них выполнен по технологии "стелс" и имеет максимальную бомбовую нагрузку. Второй, более совершенный, вскоре должен поступить на вооружение. Помимо истребителя пятого поколения F-35, американцы отмечают отменные качества маневренности и малозаметности истребителя F-22 Raptor, который в 2011 году был снят с производства.

Еще в США гордятся своей глобальной системой противоракетной обороны (ПРО), созданной для предотвращения ядерного удара по своей территории. В ее состав входят морские и наземные компоненты, каждый из них использует независимую систему обеспечения и управления огнем. Система ПРО США размещена в том числе в Европе и нацелена в первую очередь на российские МБР, которые предполагается сбивать не только на околоземной орбите, но и в момент старта.

Что еще могло найтись в секретном арсенале Трампа? Например, боевой лазер, который, правда, был продемонстрирован в Персидском заливе еще в 2014 году. Эта установка в 30 миллионов раз мощнее лазерной указки и может отключить бортовую электронику корабля или самолета. Считается, что такое оружие стоит на вооружении Пентагона.

Известно уже об испытаниях электромагнитных рельсовых установок, способной разогнать снаряд до скорости свыше 7000 км в час на дальность до 200 км. Работают США и над совершенствованием своих сверхзвуковых крылатых ракет, при этом отстали в разработках гиперзвуковых вооружений от России и Китая, которые уже имеют такие ракеты (Россия с "Цирконом" и "Авангардом" точно).

Впрочем, все это из уже существующих вооружений, о которых вряд ли стоило бы заявлять на весь мир. Если только у Трампа действительно не появилось некое уникальное оружие, способное, например, сдвигать горы искусственным интеллектом, или подводные лодки с возможностью уничтожения целых континентов.

Виктор Сокирко