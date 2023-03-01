Российские ученые из МАИ разрабатывают марсолет со специалистами из Индии

По словам младшего научного сотрудника Московского авиационного института Елены Карпович, рассказала, что работа над марсолетом началась в апреле 2022 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Команда ученых из Московского авиационного института (МАИ) вместе с индийскими специалистами разрабатывает беспилотный летательный аппарат (БЛА) с неподвижным крылом для исследования атмосферы и поверхности Марса. Испытания демонстратора технологий должны пройти к концу 2024 года, сообщила ТАСС младший научный сотрудник МАИ Елена Карпович, которая в рамках проекта занимается вопросами общего и аэродинамического проектирования БЛА.

"Марсолет разрабатывает международная команда, в которую помимо нас, сотрудников МАИ, входят специалисты по вычислительной гидроаэродинамике из Индийского института технологий Харагпур", - рассказала Карпович. По ее словам, суть проекта состоит в разработке концепции летательного аппарата с фиксированным крылом, который мог бы занять свою нишу в ряду уже существующих аппаратов для исследования Марса.

Работа над марсолетом началась в апреле 2022 года после одобрения заявки на финансирование со стороны Российского научного фонда. Карпович рассчитывает, что к концу следующего года команде удастся провести успешные испытания демонстратора технологий. "К концу 2024 года мы с российской стороны должны опубликовать десять статей, построить и успешно испытать демонстратор технологий", - отметила она.

По словам Карпович, основные сложности проекта заключаются в особенностях марсианского климата и атмосферы - БЛА должен справляться как с разреженной атмосферой, так и с пылевыми бурями красной планеты.

"Cвойства марсианской атмосферы осложняют проектирование эффективных несущих поверхностей и ограничивают нас в выборе силовой установки. Пылевые бури предполагают тщательную проработку защиты систем и оборудования, а также профиля полета для аппарата с небольшой нагрузкой на крыло", - пояснила она.

Кроме того, необходимо найти способ разместить аппарат в головном обтекателе ракеты-носителя. "По этой причине наш БЛА либо должен быть очень компактным, либо его конструкция должна быть складывающейся или "мягкой" (надувное или самоотверждающееся крыло)", - сказала Карпович.

Сотрудничество с ИКИ РАН и НПО Лавочкина

Команда активно консультируется со многими предприятиями и научными коллективами отечественной ракетно-космической отрасли. Так, научная миссия аппарата разрабатывается совместно с Институтом космических исследований (ИКИ) РАН.

"В данный момент мы продолжаем обсуждать со специалистами ИКИ научные задачи для БЛА и соответствующие им приборы и профиль полета, а также интересные для исследования области на Марсе. Научная миссия может включать климатические, минералогические и термофизические исследования, а также изучение магнитного поля Марса", - пояснила Карпович.

В свою очередь НПО им. С. А. Лавочкина консультирует команду по спецификации оборудования и силовых установок, которые можно применять в космосе. "Это поднимает нашу работу на совершенно иной научный и инженерный уровень", - сказала Карпович.