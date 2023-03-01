Песков: НАТО выступает единым блоком уже не как условный противник, а враг России

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Североатлантический альянс де-факто превратился в участника конфликта на Украине

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс де-факто превратился в участника украинского конфликта и выступает уже не как условный противник, а как враг России. Такое мнение высказал в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о причинах приостановки участия РФ в ДСНВ, представитель Кремля отметил, что ситуация для России изменилась кардинально по сравнению со временами принятия этого документа. По словам Пескова, "НАТО де-факто превратилось в участника конфликта на Украине".

"По сути сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как наши условные противники, а враги. Их разведка 24 часа в сутки работает против нас, их вооружение, как подчеркнул [президент РФ Владимир] Путин в недавнем интервью, бесплатно поставляется на Украину и стреляет в наших военных, - я уже не говорю о том, что стреляют в граждан Украины, обстреливают украинские города и села, - берутся обязательства и принимаются коллективные решения в рамках НАТО о новых поставках, о новых партиях вооружения с постоянным повышением их технического уровня", - сказал пресс-секретарь президента.

Как подчеркнул Песков, ДСНВ остается единственным "более-менее живым" документом в области контроля над вооружениями и стратегической безопасности, но Путин в послании "достаточно исчерпывающе объяснил", почему принял решение о приостановке участия РФ в этом соглашении. При подготовке договора, напомнил пресс-секретарь, за его скобками были оставлены ядерные арсеналы Франции и Великобритании, которые, хоть и не сопоставимы по своей мощи и по объему с арсеналами РФ и США, "но достаточно значимы для всей системы европейской стратегической безопасности".

Однако США, Англия, Франция находятся в одной организации, которая теперь "де-факто воюет" с РФ, находится в состоянии прямого вооруженного противостояния, учитывая поставки оружия Украине. "Здесь не нужно ничего скрывать, ничего приглаживать, нужно называть вещи своими именами. Они должны это понимать, хотя, наверное, заметно, насколько они чувствительны в этой области, они каждый раз как мантру повторяют, что не хотят быть участниками конфликта", - заключил Песков.